Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay 8-2, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Không khí lạnh mạnh tràn về trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ ngày 8-2 đến sáng sớm 9-2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Ở khu vực Bắc Bộ từ chiều 8 đến 9-2 trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều 8-2 trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12- 15 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 8-2 có mưa, mưa rào; từ chiều 8 đến 9-2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 8-2 đến ngày 9-2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.