Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét đậm, có nơi dưới 3 độ C
Hiện nay 8-2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bộ và một số nơi ở khu Tây Bắc Bộ gây mưa rào, nhiệt độ giảm 1-3 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm nay 8-2, không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu Tây Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
Không khí lạnh mạnh tràn về trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.
Từ ngày 8-2 đến sáng sớm 9-2, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.
Ở khu vực Bắc Bộ từ chiều 8 đến 9-2 trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều 8-2 trời chuyển rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 12- 15 độ.
Khu vực Hà Nội, ngày và đêm 8-2 có mưa, mưa rào; từ chiều 8 đến 9-2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 8-2 đến ngày 9-2, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.
Các chuyên gia cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao ở Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.
Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội
Thời điểm 6 giờ sáng ngày 8-2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và radar thời tiết phát hiện thấy vùng mây đang phát triển và gây mưa cho các xã/phường ở phía Tây Hà Nội và có xu hướng mở rộng sang khu vực nội thành TP Hà Nội. Trong khoảng 30 phút đến 4 giờ tới, vùng mây này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các phường/xã trên, sau đó sẽ lan sang các phường/xã khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
