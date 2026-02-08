Trung tướng Phạm Tuân - Amanda Nguyễn - cuộc hội ngộ của những người Việt đầu tiên bay vào vũ trụ

Chiều 7/2 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt, giao lưu giữa Trung tướng Phạm Tuân và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt với các sỹ quan, cán bộ trẻ của Không quân Việt Nam và sinh viên Học viện Ngoại giao.

Bà Phạm Thi Kim Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chào đón Trung tướng Phạm Tuân - người đã bắn rơi B-52 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, người Việt Nam đầu tiên, người Châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ, 3 lần được phong danh hiệu anh hùng, biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, ý chí vươn lên chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ và niềm tự hào dân tộc Việt Nam.

Amanda Nguyễn - người Mỹ gốc Việt, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng vì tham gia soạn thảo Dự luật về Quyền của những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục, được quốc hội Mỹ thông qua và Tổng thống Barack Obama ký thành luật năm 2016. Cô nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà du hành vũ trụ từ lâu, và tháng 4/2025 cô tham gia phi hành đoàn bay vào vũ trụ trong chuyến bay thứ 11 của tàu Blue Origin, trở thành người phụ nữ mang dòng máu Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Chào đón các nhà du hành vũ trụ và các bạn trẻ, bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban, cho rằng cuộc gặp nhằm tôn vinh các thành tựu khoa học công nghệ mang dấu ấn Việt Nam, cũng là cơ hội đối thoại, truyền cảm hứng để người trẻ được khuyến khích theo đuổi khát vọng và cống hiến cho đất nước.

Cuộc gặp gỡ giữa Trung tướng Phạm Tuân và Amanda Nguyễn như một sự tiếp nối giữa hai thế hệ trong lĩnh vực du hành vũ trụ - người anh hùng đi tiên phong và người trẻ tiếp nối khát vọng chinh phục bầu trời, chinh phục các thành tựu khoa học công nghệ, cũng là sự gặp gỡ của người Việt trong và ngoài nước, thể hiện sự đoàn kết gắn bó con Lạc cháu Hồng chung tay đưa tên tuổi đất nước Việt Nam sánh vai các cường quốc năm châu.

Phát biểu tại cuộc giao lưu, Amanda Nguyễn đã bày tỏ sự kính trọng và tôn vinh Trung tướng Phạm Tuân: “Nhờ có bác mà mọi người được biết đến Việt Nam. Một trong những hình ảnh đầu tiên khi con tàu của cháu hạ cánh mà cháu được biết là bác cùng với Đại sứ tại Việt Nam Marc Knapper theo dõi trực tiếp qua màn hình chuyến bay của cháu, và điều đó khiến cháu rất xúc động”.

Chị cho biết chị rất vinh hạnh là một phần của những người kiến tạo tinh thần hòa bình giữa hai nước. Chị bày tỏ tâm đắc với câu nói của Trung tướng Phạm Tuân: “Từ vũ trụ nhìn xuống, quê hương không phải là Việt Nam, Nga hay bất cứ quốc gia nào, mà là Trái Đất”. Amanda Nguyễn cho rằng là chính khoa học và công nghệ đã giúp con người có được góc nhìn ấy, khoa học và công nghệ là ngôn ngữ chung của nhân loại, là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hàn gắn giữa các dân tộc. Chị bày tỏ mong muốn sẽ trở về Việt Nam để thúc đẩy tinh thần đam mê khoa học, sáng tạo trong giới trẻ Việt Nam và Mỹ.

Chia sẻ với thế hệ trẻ, Trung tướng Phạm Tuân bồi hồi nhắc lại chuyến bay lịch sử cách đây 46 năm (1980) và hành trình từ một phi công chiến đấu trong chiến tranh, từng đối đầu với không quân Mỹ, đến hôm nay được bắt tay, trò chuyện thân tình với những người bạn quốc tế vì hòa bình và phát triển. Trung tướng nhấn mạnh lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ: “Là người Việt Nam, phải phát huy truyền thống Việt Nam và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trung tướng Phạm Tuân kể lại những bài huấn luyện khắc nghiệt và các tình huống nguy hiểm trong quá trình bay, qua đó nhấn mạnh bản lĩnh, kỷ luật và sự bình tĩnh của người phi công, người phi hành gia. Gửi gắm tới thế hệ trẻ, Trung tướng cho rằng điều quan trọng là tự đánh giá đúng bản thân để lựa chọn con đường phù hợp, đồng thời đề cao vai trò của sáng tạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, coi đây là chìa khóa để mỗi cá nhân và đất nước tìm ra lối đi riêng.

Tại buổi gặp mặt, chị Amanda Nguyễn đã trân trọng kính tặng Trung tướng Phạm Tuân phù hiệu chuyến bay vũ trụ mà chị đã sử dụng trong chuyến bay vào không gian. Nhân dịp này, Trung tướng Phạm Tuân cũng trao tặng chị Amanda Nguyễn cuốn sách kỷ niệm ghi dấu chuyến bay lịch sử của ông, như một biểu tượng của sự tiếp nối giữa các thế hệ phi hành gia Việt Nam.