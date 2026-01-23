"Điểm không thể quay đầu": Ông Zelensky nhận được tín hiệu thảm khốc tại Davos

Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WH.

Bình luận về các hoạt động của ông Zelensky tại Davos ngày 22/1, bài báo nêu rõ: "Kiev đã nhận được một tín hiệu ngầm về sự bị gạt ra ngoài lề: phía Mỹ hoàn toàn tránh né các cuộc đàm phán về Ukraine, và chương trình nghị sự của diễn đàn đã thay đổi đột ngột đúng vào thời điểm lẽ ra phải diễn ra các cuộc thảo luận về vấn đề Ukraine".

Tác giả cho biết, những tín hiệu này đã được hiện thực hóa ngay trong ngày hôm đó, khi nội dung mà Zelensky đến để thảo luận đã bị loại bỏ khỏi chương trình sự kiện. Như vậy, hội nghị thượng đỉnh ngày hôm qua đã trở thành một thảm họa đối với toàn bộ chính quyền Kiev.

Vấn đề Ukraine đã không được đề cập như một chủ đề chính tại Davos như ông Zelensky mong đợi, mà thay vào đó, vấn đề Greenland nổi lên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố muốn sở hữu hòn đảo tự trị này của Đan Mạch và không loại trừ việc sử dụng vũ lực để có nó, khiến Châu Âu vô cùng lo ngại và quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

"Ukraine đã hoàn toàn biến mất khỏi chương trình nghị sự của diễn đàn. Kế hoạch tài trợ 800 tỷ USD của phương Tây chưa bao giờ được công bố... Ông Zelensky được thông báo rằng lập trường của ông không còn quan trọng nữa... Ukraine đã đến điểm không thể quay đầu" - bài viết trên AntiDiplomatico nhận xét.

Tờ Financial Times của Anh cũng cho rằng sự kiện ở Davos cuối cùng đã giáng một đòn mạnh vào ông Zelensky.

Theo Financial Times, cuộc gặp tại Davos với Tổng thống Mỹ Donald Trump là một bước thụt lùi đối với Tổng thống Ukraine. Tờ báo cho biết: "Các văn kiện mà các quan chức Mỹ đã đàm phán trước hội nghị thượng đỉnh cuối cùng đã không được ký kết".

Financial Times tiết lộ thêm, Mỹ và Ukraine đã thảo luận một thỏa thuận theo đó đề xuất Nga ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, và Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ ngừng tấn công vào các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của cái gọi là "hạm đội bóng tối" của Liên bang Nga.

Theo nguồn tin của tờ báo, các cuộc đàm phán về vấn đề này vẫn chưa có tiến triển đáng kể, và Điện Kremlin coi việc phá hủy cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine là một đòn bẩy quan trọng để gây áp lực lên chính quyền Ukraine. Kiev cũng thận trọng về hình thức ngừng bắn này, viện dẫn hiệu quả của máy bay không người lái tầm xa trong việc tấn công các cơ sở dầu khí của Nga.

Các nguồn tin của FT cũng cho biết Nhà Trắng đang thúc đẩy việc tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Ukraine và Nga tại Abu Dhabi trong tuần này. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu và thứ Bảy tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Văn phòng Tổng thống Ukraine đã làm rõ với báo chí rằng cuộc gặp vẫn chưa được xác nhận chắc chắn - Nhà Trắng và chính quyền Ukraine đang chờ phản hồi từ Điện Kremlin. Đặc phái viên Mỹ Witkoff và Kushner dự kiến thảo luận về ý tưởng này trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.

Theo nguồn tin của FT, tuần này Moscow đã phát tín hiệu cho Washington rằng ông Putin sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán song song, trong đó các nhà trung gian sẽ luân phiên giữa hai phái đoàn. Cách tiếp cận này tương tự như các cuộc gặp ở Abu Dhabi hồi tháng 11 năm ngoái, khi các đại diện của Ukraine và Nga gặp riêng phía Mỹ và không tương tác trực tiếp.