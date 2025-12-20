Ông Zelensky tuyên bố không bám víu vào chiếc ghế tổng thống

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử. Ảnh: OP.

Trong một cuộc phỏng vấn với một số hãng truyền thông Ba Lan ngày 19/12, ông Zelensky khẳng định: "Tôi hoàn toàn không có ý định bám víu vào ghế tổng thống".

Ông cũng được hỏi liệu cuộc bầu cử có được tổ chức ở Ukraine hay không.

"Nếu tất cả các điều kiện cần thiết được đáp ứng để tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ phù hợp và đàng hoàng, thì dĩ nhiên là được rồi" - ông Zelensky đáp lại.

Từ chối đề xuất của ông Putin

Ông Zelensky cũng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cho phép người Ukraine sống ở Nga được bỏ phiếu.

Hôm thứ Sáu 19/12, ông Putin tuyên bố rằng Nga sẵn sàng ngừng tấn công sâu vào Ukraine nếu cuộc bầu cử được tổ chức ở nước này, với điều kiện người Ukraine sống ở Nga được quyền bỏ phiếu tại Nga.

"Putin không chỉ kiểm soát các cuộc bầu cử ở Nga, mà giờ đây ông ta còn muốn kiểm soát cả các quy trình bầu cử ở Ukraine. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bị ai đó kiểm soát" - ông Zelensky nói.

Theo thông tin được ông Putin đưa ra trong họp báo trực tiếp trực tiếp, ở Nga có người 5 triệu đến 10 triệu người Ukraine đang sống tại Nga và họ cần được quyền tham gia bầu cử.

Người Ukraine lo ngại bầu cử trong thời chiến

Ông Zelensky còn nói rằng người dân Ukraine lo ngại việc tổ chức bầu cử trong thời chiến. Ông nhấn mạnh, việc tổ chức bầu cử trong điều kiện chiến tranh sẽ đòi hỏi những thay đổi trong luật pháp, đồng thời lưu ý rằng không ai có thể tưởng tượng làm thế nào để tổ chức chúng trong hoàn cảnh như vậy một cách "an toàn và trung thực".

"Tuy nhiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu có cơ hội đảm bảo an toàn cho người dân trong các cuộc bầu cử như vậy, để người dân không bị thiệt mạng khi đến các điểm bỏ phiếu, thì tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó" - ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã gọi ông Zelensky là "nhà độc tài không cần bầu cử" và lưu ý rằng tỷ lệ ủng hộ của ông đã giảm xuống còn 4%. Ông Trump cho rằng cần thiết phải tổ chức bầu cử ở Ukraine.

Sau tuyên bố của nhà lãnh đạo Mỹ, ông Zelensky tuyên bố hôm 9/12 rằng ông sẵn sàng tổ chức bầu cử, nhưng yêu cầu Mỹ và các đồng minh châu Âu "đảm bảo an ninh" cho cuộc bầu cử. Nhiệm kỳ của ông kết thúc từ 20/5/2024,

Trước đây, ông Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng luật pháp không cho phép tổ chức bầu cử ở Ukraine trong thời kỳ thiết quân luật, được ban hành vào tháng 2/2022 và đã được gia hạn nhiều lần kể từ đó.