Ông Zelensky nêu điểm hóc búa nhất trong đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

BBC ngày 1/12 đưa tin, ông Zelensky nói rằng “vấn đề lãnh thổ là khó nhất” trong đàm phán hòa bình, khi Nga tiếp tục yêu cầu Ukraine từ bỏ những khu vực ở vùng Donbass mà Kiev vẫn đang kiểm soát. Ukraine khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận điều kiện này.

Phát biểu được đưa ra ngày 1/12 sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris, nơi ông Zelensky cùng ông Macron tham gia một cuộc trao đổi với các lãnh đạo các nước châu Âu bao gồm Anh, Đức, Ba Lan và Italy.

Trong khi đó, các đoàn đàm phán Ukraine và Mỹ đã kết thúc 2 ngày hội đàm tại Florida nhằm chỉnh sửa một kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất bị đánh giá là thiên về phía Nga.

Nhà Trắng tỏ ra lạc quan vào ngày 1/12 , khi Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói rằng chính quyền “rất lạc quan” về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky thận trọng hơn, viết trên X rằng các cuộc thảo luận “rất mang tính xây dựng” nhưng vẫn còn “những vấn đề khó cần tiếp tục xử lý”.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 2/12 (giờ địa phương). Đi cùng ông Witkoff còn có Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Trump.

Ông Witkoff đã trao đổi với ông Zelensky, ông Macron, trưởng đoàn đàm phán Ukraine Rustem Umerov và Thủ tướng Anh Keir Starmer, và dự kiến sẽ thông báo kết quả cuộc trao đổi đó với ông Putin.

Tuần trước, ông Putin cho biết Mỹ đã gửi cho Nga một bản dự thảo kế hoạch hòa bình. Tổng thống Nga nhận định bản dự thảo đó có thể trở thành “cơ sở” cho một thỏa thuận trong tương lai.

Bản dự thảo ban đầu do Mỹ đề xuất được lan truyền hồi tháng 11 đã gây hoang mang tại Kiev và nhiều nước châu Âu. Theo BBC, ngoài việc bị đánh giá là nghiêng mạnh về các yêu cầu của Moscow, bản dự thảo còn đề cập cách đầu tư hàng tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng đang nằm tại các tổ chức tài chính châu Âu, cũng như quy định điều kiện để Ukraine tiếp cận thị trường EU.

Tuy nhiên, ông Macron ngày 1/12 cho biết, “hiện chưa có kế hoạch hòa bình hoàn chỉnh nào”, đồng thời khẳng định mọi đề xuất như vậy chỉ có thể được xây dựng với sự tham gia của Ukraine và châu Âu.