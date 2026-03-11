Xăng tăng giá liên tục, người Hà Nội bỏ xe cá nhân, ùn ùn đi tàu điện

Ngán cảnh xếp hàng mua xăng, chuyển sang đi vận tải công cộng

Chiều 10/3, tại ga Cầu Giấy của tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, nhiều hành khách vội vàng bước nhanh lên tàu để kịp chuyến. Vừa quẹt thẻ qua cổng soát vé, chị Lê Ngọc Thảo (sống tại KĐT Goldmark City, phường Phú Diễn) nhanh chóng chạy lên toa tàu trước giờ khởi hành.

Chị Thảo cho biết trước đây dù thường xuyên gặp cảnh ùn tắc giao thông, chị vẫn lựa chọn xe máy để đi làm vì chủ động được khi cần rẽ ngang đâu đó. “Tắc đường là chuyện quen thuộc ở Hà Nội, nhưng đi xe máy thì tiện, muốn đi lúc nào cũng được”, chị nói.

Tuy nhiên, những ngày gần đây khi giá xăng tăng cao, nhiều cây xăng xuất hiện cảnh phải xếp hàng chờ đợi khiến chị cảm thấy bất tiện. Vì vậy, chị quyết định chuyển sang sử dụng tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội để đi làm.

Đường sắt đô thị trở thành lựa chọn của nhiều người dân Hà Nội khi muốn giảm chi phí đi lại trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang.

Chị Thảo chia sẻ, từ nhà chị ra ga Phú Diễn chỉ khoảng 1km, còn từ ga Cầu Giấy đến cơ quan hơn 1km nên việc kết hợp đi bộ và tàu điện vẫn khá thuận tiện.

“Tuy phải đi bộ nhiều hơn một chút nhưng tàu chạy đúng giờ, không lo tắc đường hay phải xếp hàng mua xăng như mấy ngày vừa qua”, chị chia sẻ.

Không có lợi thế gần ga tàu điện như chị Thảo, anh Nguyễn Văn Biên (Hà Đông), cho biết từ nhà anh ra ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông khoảng 3km. Trước đây, anh nhiều lần muốn chuyển sang đi tàu điện nhưng việc kết nối từ nhà ra ga và từ ga cuối tới cơ quan ở khu vực Cửa Nam khá bất tiện nên anh vẫn duy trì thói quen đi xe máy.

Tuy nhiên, sau mấy đợt xăng tăng giá liên tiếp cộng với cảnh phải xếp hàng mua nhiên liệu, anh Biên quyết định thay đổi thói quen di chuyển.

Những ngày gần đây, anh Biên vẫn đi xe máy từ nhà ra khu vực gần ga La Khê để gửi xe, sau đó đi tàu điện vào trung tâm. Khi đến ga Cát Linh anh thuê xe đạp công cộng để di chuyển quãng đường đến cơ quan.

“Việc kết nối giữa các điểm đến ga tàu điện đúng là còn bất tiện, nhưng so với việc phải xếp hàng mua xăng và chi phí tăng cao thì chuyển sang tàu điện vẫn hợp lý”, anh chia sẻ.

Người dân xếp hàng dài đi đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Không chỉ tàu điện, xe buýt cũng trở thành lựa chọn của nhiều người dân trong bối cảnh giá xăng dầu tăng.

Anh Lê Văn Trung, sống tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), cho biết trước đây mỗi tuần anh chỉ đi xe buýt 1–2 ngày, còn lại chủ yếu di chuyển bằng xe máy.

Tuy nhiên, khi giá nhiên liệu tăng cao và nhiều người phải xếp hàng chờ mua xăng, anh đã chuyển sang đi làm bằng xe buýt vào buổi sáng.

Hiện anh Trung thường sử dụng tuyến buýt số 60. Theo anh, thời gian di chuyển bằng xe buýt chậm hơn xe máy khoảng 10 phút nhưng đổi lại đỡ mệt mỏi hơn.

“Đi xe buýt lâu hơn một chút nhưng không phải tự lái xe giữa dòng phương tiện đông đúc vừa áp lực vừa khói bụi. Để tránh muộn giờ làm tôi buộc phải chủ động đi sớm hơn khoảng 10–15 phút”, anh Trung nói.

Khách tăng mạnh, đường sắt đô thị sẵn sàng tăng chuyến

Theo ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hanoi Metro - đơn vị quản lý hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội cho biết, sau khi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 15h ngày 6/3, lượng hành khách đi tàu điện có xu hướng tăng lên.

Trong giai đoạn từ ngày 6 đến 9/3, tuyến Cát Linh – Hà Đông ghi nhận lượng khách tăng trung bình khoảng 4,9%, trong khi tuyến Nhổn – Ga Hà Nội tăng mạnh hơn, khoảng 13,2%.

Lượng hành khách trên các tuyến metro Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội tăng cao hơn sau nhiều đợt điều chỉnh giá xăng dầu.

Theo ông An, lượng khách tăng chủ yếu vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều, trong khi các khung giờ thấp điểm nhiều chuyến tàu vẫn còn chỗ trống.

“Hoạt động vận tải của đường sắt đô thị được thực hiện theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội. Nếu nhu cầu đi lại tăng cao, Hanoi Metro sẽ báo cáo Sở Xây dựng và UBND thành phố để có phương án tăng chuyến, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân”, ông An cho biết.

Số liệu từ Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội cũng cho thấy nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng đang gia tăng.

Ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Trung tâm, cho biết tổng sản lượng vé lượt xe buýt trợ giá (chưa tính vé tháng và vé miễn phí) trong ba ngày 7, 8 và 9/3 đạt trung bình 104.146 lượt hành khách/ngày, tăng khoảng 15% so với ngày 6/3 – thời điểm trước khi giá xăng dầu được điều chỉnh.

Những ngày qua lượng hành khách đi xe buýt Hà Nội tăng cao.

Đối với vận tải hành khách bằng đường sắt đô thị, ngày 9/3 ghi nhận sản lượng đạt 78.980 lượt hành khách, tăng khoảng 4% so với ngày 6/3. Trong đó, tuyến Cát Linh – Hà Đông tăng 1%, còn tuyến Nhổn – Ga Hà Nội tăng khoảng 9%.

Theo một chuyên gia giao thông, việc giá xăng dầu tăng cao khiến chi phí sử dụng phương tiện cá nhân tăng lên, đồng thời cảnh xếp hàng mua nhiên liệu cũng gây nhiều bất tiện cho người dân. Trong bối cảnh đó, giao thông công cộng như xe buýt và đường sắt đô thị có thể đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ áp lực đi lại.

Chuyên gia cho rằng đây cũng là cơ hội để Hà Nội thúc đẩy các giải pháp phát triển vận tải công cộng như ưu tiên làn đường cho xe buýt, cải thiện khả năng tiếp cận các điểm dừng và nhà ga, từ đó từng bước hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng trong sinh hoạt hằng ngày.