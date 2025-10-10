Thiếu tướng Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Theo Nghị quyết số 1861, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Khóa XV.

Phát biểu tại Lễ công bố, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương nêu rõ, ở mỗi cương vị công tác, ông Trần Đức Thuận đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện được trình độ chuyên môn, năng lực và bản lĩnh chính trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận (Ảnh: QH)

Việc ông Trần Đức Thuận được phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thể hiện sự tin tưởng, ghi nhận của Ban Bí thư, Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với những nỗ lực, phấn đấu trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Trần Đức Thuận tiếp tục phát huy sở trường, năng lực, kinh nghiệm công tác, đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trần Đức Thuận khẳng định, trên cương vị mới sẽ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Quốc hội; luôn đề cao trách nhiệm và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; luôn đoàn kết, thống nhất vì sự nghiệp phát triển chung của Quốc hội, của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại…

Ông Trần Đức Thuận sinh năm 1968, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Ông Thuận là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội là Thượng tướng Lê Tấn Tới, các Phó Chủ nhiệm gồm các ông: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Hải Hưng, Đôn Tuấn Phong, Nguyễn Mạnh Tiến và ông Trần Đức Thuận.