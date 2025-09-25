Lãnh đạo EU ủng hộ NATO bắn hạ tiêm kích xâm phạm không phận

"Quan điểm của tôi là phải bảo vệ từng cm2 lãnh thổ. Điều đó đồng nghĩa: nếu xảy ra xâm nhập không phận, sau cảnh báo và thông báo rõ ràng, dĩ nhiên phương án bắn hạ tiêm kích là một trong những phương án luôn được xem xét", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói với CNN ngày 24/9, khi được đề nghị bình luận về khả năng bắn hạ phi cơ Nga xâm phạm không phận các nước thành viên NATO.

Trước đó, nhiều nước thành viên NATO và Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Ba Lan, Romania, Estonia, Đan Mạch và Na Uy, cáo buộc máy bay không người lái (UAV) Nga xâm nhập trong tháng này. Nga bác bỏ các cáo buộc trên.

Loạt sự việc khiến EU nâng mức cảnh giác về xâm phạm không phận, đồng thời đẩy nhanh dự án "tường chặn UAV" kết hợp giữa các nước thành viên gần vùng chiến sự và Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Brussels, Bỉ ngày 3/3. Ảnh: AP

Bà Leyen lưu ý rằng vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu không có thẩm quyền ra mệnh lệnh về quân sự, song bà vẫn ủng hộ EU hành động quyết liệt hơn trước các mối đe dọa. Bà cáo buộc Nga đang tiến hành "chiến tranh hỗn hợp" chống lại châu Âu, bao gồm hoạt động gián điệp, tấn công mạng đến can thiệp bầu cử.

"Châu Âu sẽ đáp trả trên mọi mặt trận. Hành động quân sự là mảng của NATO, nhưng tôi cũng muốn nêu rõ thông điệp: Đừng động vào lãnh thổ của chúng tôi", bà nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 23/9 giải thích quy trình tác chiến của liên minh, lưu ý rằng quyết định có bắn hạ máy bay xâm nhập hay không luôn được đưa ra "theo thời gian thực, dựa trên thông tin tình báo về mức độ đe dọa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần này bình luận rằng các nước NATO ở châu Âu có thể bắn hạ máy bay xâm phạm không phận của họ.

Những nước thành viên sườn đông EU gồm Ba Lan, Litva, Latvia, Estonia nằm tiếp giáp Nga và Belarus. Đồ họa: BBC

Trong cuộc phỏng vấn với đài LBC của Anh hôm 24/9, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski tuyên bố quân đội "có nghĩa vụ bảo vệ lãnh thổ, bao gồm cả trên không, và chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết." Ông còn ủng hộ đánh chặn UAV và tên lửa hành trình trên lãnh thổ Ukraine, trước khi chúng gây nguy hiểm cho các nước NATO.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng nói rằng London sẵn sàng thực hiện "mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ bầu trời và lãnh thổ NATO", trong đó có chống lại mối đe dọa từ "các máy bay hoạt động trái phép trong không phận" liên minh.

Moskva cho rằng những cáo buộc UAV xâm nhập không phận NATO là "sự cuồng loạn bài xích Nga". Phó đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky nhận định đây là chiến thuật của châu Âu nhằm thúc ép Mỹ trở lại tình trạng đối đầu với Nga.