Thế giới 24h: Ông Putin nêu nguyên nhân vụ máy bay chở khách Azerbaijan gặp nạn

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Tổng thống Putin: Máy bay Azerbaijan có thể đã trúng mảnh vỡ tên lửa Nga

Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ở Tajikistan ngày 9/10, ông Putin nói rằng chuyến bay AZAL 8243 bị hư hại “sau khi phòng không Nga phát hiện 3 máy bay không người lái (UAV) vượt qua biên giới Nga trong đêm xảy ra thảm kịch”. Một trong ba chiếc UAV “vẫn đang bay” khi chiếc máy bay của Azerbaijan Airlines bị trúng mảnh vỡ tên lửa.

“Hệ thống phòng không Nga khi đó gặp trục trặc. Hai tên lửa đã được bắn, nhưng không trúng trực tiếp vào máy bay dân sự", ông Putin nói thêm. Tổng thống Nga cho rằng các quả tên lửa có thể đã tự hủy khi cách máy bay khoảng 10 mét, "nhiều khả năng là máy bay dân sự bị trúng mảnh vỡ chứ không phải đầu đạn của tên lửa" phóng từ một máy bay đánh chặn Nga.

Vụ việc xảy ra tháng 12/2024 gần thành phố Grozny của Nga, khiến 38 người thiệt mạng và 29 người bị thương. Phi hành đoàn đã cố đổi hướng trước khi buộc phải hạ cánh khẩn gần Aktau (Kazakhstan).

Ngày 9/10, ông Putin khẳng định Nga sẽ “chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường” và tiến hành đánh giá pháp lý toàn diện. Tổng thống Azerbaijan bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra của Nga sẽ “khách quan và làm rõ sự thật”.

Quan hệ giữa hai nước đã xấu đi sau tai nạn, khi Baku chuẩn bị khởi kiện Nga, còn Moscow nhiều lần gửi lời chia buồn và kêu gọi “chờ kết quả điều tra cuối cùng”.

Điện Kremlin nói Ukraine đang kỳ vọng sai lầm về chiến thắng

Theo đài RT, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố chính quyền Kiev “không có ý định hòa bình” và vẫn nuôi ảo tưởng có thể xoay chuyển cục diện chiến trường.

Phát biểu với báo giới tại Dushanbe (Tajikistan) ngày 9/10, ông Peskov nói Ukraine vẫn đưa ra quyết định dựa trên “hy vọng sai lầm” rằng chiến tuyến có thể thay đổi tích cực cho Kiev. Ông Peskov cho rằng “chính quyền Kiev, với sự ủng hộ của châu Âu, hiện hoàn toàn không hướng đến hòa bình”.

Theo đài RT, trong những tháng gần đây, quân Nga liên tục đẩy lùi lực lượng Ukraine và giành thêm lãnh thổ. Tuy nhiên, theo ông Peskov, Kiev đã đình trệ mọi tiến trình đàm phán, dù hai bên từng thống nhất tại Istanbul về việc lập nhóm công tác cho một thỏa thuận tiềm năng.

Ông Peskov cũng cáo buộc Kiev liên tục thay đổi các đề xuất hòa bình, chỉ nhằm mục đích tuyên truyền và đánh bóng hình ảnh quốc tế mà không xem xét nghiêm túc các giải pháp của Moscow.

Các quan chức Ukraine vẫn tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ cũ, dù nhiều chuyên gia quân sự cho rằng điều này không thể đạt được nếu không có sự can dự trực tiếp của NATO.

Tổng tư lệnh Ukraine Aleksandr Syrsky từng thừa nhận Nga vượt trội về quân số và vũ khí, gọi tháng 8 vừa qua là “tháng thử thách lớn”. Còn Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov khẳng định “quyền chủ động chiến lược hoàn toàn thuộc về quân Nga”, trong khi Kiev buộc phải di chuyển đơn vị tinh nhuệ liên tục để “vá lỗ hổng phòng tuyến”.

Báo Anh: Nga phá hủy 60% sản lượng khí đốt của Ukraine trước mùa đông

Cháy lớn ở cơ sở năng lượng ở vùng Odesa sau một vụ tấn công của Nga trong tuần này. Ảnh: Getty

Theo tờ Financial Times, chuỗi không kích lớn trong tuần qua của Nga đã làm tê liệt gần 60% sản lượng khí đốt của Ukraine, khiến nước này đối mặt nguy cơ thiếu năng lượng nghiêm trọng trong mùa đông.

Giám đốc điều hành tập đoàn năng lượng Naftogaz (Ukraine) – ông Sergii Koretskyi – nói Nga đang cố “đánh sập tinh thần người dân Ukraine” bằng cách tấn công hạ tầng năng lượng, với hàng trăm UAV và hàng chục tên lửa mỗi đêm. Theo ông Koretskyi, các cuộc tấn công này là chiến dịch phá hoại có hệ thống.

Trước khi bị tấn công, Ukraine cần 13,2 tỷ m³ khí đốt cho mùa đông và dự định nhập khẩu 4,6 tỷ m³ trước ngày 1/11. Tuy nhiên, với mức thiệt hại hiện tại, Kiev có thể phải mua thêm 4,4 tỷ m³, tương đương 20% nhu cầu hằng năm, với chi phí khoảng 2,2 tỷ USD.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chỉ trong tháng 9 và đầu tháng 10, Nga đã tấn công 160 mục tiêu năng lượng ở các vùng Chernihiv, Sumy, Poltava, Kharkiv và Poltava. Riêng vụ tấn công ngày 3/10 được Naftogaz mô tả là “cuộc tấn công dữ dội nhất từ đầu chiến sự”.

Theo Financial Times, ông Maxim Timchenko, giám đốc Tập đoàn năng lượng tư nhân DTEK (Ukraine), nói rằng các cơ sở “bị tấn công hằng ngày” và “các đợt tập kích của Nga ngày càng chính xác, có thể dùng trí tuệ nhân tạo để xác định mục tiêu”.

Giới chức Ukraine đã làm việc khẩn cấp với các đại sứ G7, kêu gọi cung cấp thêm hệ thống phòng không, máy nén khí và máy biến áp để phục hồi sản xuất năng lượng. DTEK và Naftogaz đang xây tường bê tông và bao cát bảo vệ cơ sở năng lượng, đồng thời đầu tư điện gió và pin lưu trữ nhằm tạo mạng lưới năng lượng phân tán chống lại các đợt không kích.