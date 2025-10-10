Công bố quyết định chỉ định Bí thư và các Phó Bí thư tỉnh Lâm Đồng

Ngày 10-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc tại tại Hội trường Học viện Lục quân (phường Xuân Hương - Đà Lạt).

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tham dự Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của 498 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 124.000 đảng viên toàn tỉnh Lâm Đồng. Tham dự và chỉ đạo đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại hội đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các ủy viên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 94 người; chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 26 người. Trong đó, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng; ông Hồ Văn Mười – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Phạm Thị Phúc – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng. Ngoài ra còn có 3 Phó Bí thư khác là Đặng Hồng Sỹ, Bùi Thắng, Lưu Văn Trung.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết Đại hội là dấu mốc chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt sau sự kiện hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội lần này biểu thị quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

"Phấn đấu đến năm 2030, Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - Bí thư Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Trong đó nổi bật là hoàn thành nhiệm vụ lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính; tạo ra một không gian phát triển mới, lớn nhất cả nước; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,5%/năm; các ngành kinh tế mũi nhọn, vốn là thế mạnh riêng của từng địa phương trước đây tiếp tục được phát huy; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo… Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tỉnh Lâm Đồng phải đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện lên hàng đầu, coi đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; phải luôn chăm lo, nâng cao đời sống của Nhân dân; đột phá trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh