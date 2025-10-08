Đoạn tuyệt năng lượng Nga, "EU đang tự bắn vào đầu gối của mình"

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: RT

RT đưa tin, trong bài phát biểu khai mạc của mình tại diễn đàn ENEF đang diễn ra ở Bratislava, Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã chỉ trích sáng kiến REPowerEU - kế hoạch của EU nhằm loại bỏ hoàn toàn các nguồn năng lượng của Nga.

"Chúng ta (EU) đang tự bắn vào đầu gối của mình", ông nói. "Tôi sẵn sàng tranh luận với Ủy ban Châu Âu bất cứ lúc nào để thuyết phục họ rằng đó là một bước đi ý thức hệ vô nghĩa", ông bày tỏ.

Theo ông Fico, Slovakia không thể đơn giản ngừng nhập khẩu thanh nhiên liệu hạt nhân của Nga cho các lò phản ứng hạt nhân do Liên Xô thiết kế. "Bạn sẽ không lắp động cơ của một chiếc Mercedes vào một chiếc Skoda. Nó không hoạt động như vậy", ông nhận xét, giải thích những lo ngại của mình về vấn đề an toàn.

Trước đó, theo Euronews, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, EU đang gấp rút đẩy nhanh tiến trình loại bỏ sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga, đặc biệt là khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), dưới áp lực ngày càng lớn từ Mỹ.

Quyết định chiến lược này hứa hẹn chấm dứt mối quan hệ năng lượng kéo dài hàng thập kỷ với Moscow, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên những lo ngại về sự chuyển hướng phụ thuộc sang một đối tác khác và nguy cơ đi chệch khỏi các cam kết về khí hậu đã đặt ra.

Trên thực tế, Slovakia đang vận hành 5 lò phản ứng hạt nhân và đang xây dựng lò thứ 6 tại nhà máy điện hạt nhân Mochovce. Năng lượng hạt nhân hiện cung cấp khoảng 60% điện năng của quốc gia và rất cần thiết cho tham vọng công nghiệp của nước này.

Là một người thường xuyên chỉ trích EU, ông Fico lập luận rằng các kế hoạch kinh tế của liên minh, chẳng hạn như Chiến lược Lisbon năm 2000, đã nhiều lần thất bại. Trừ khi từ bỏ cách tiếp cận ý thức hệ đối với chính sách năng lượng và kinh tế, ông cảnh báo, các quốc gia châu Âu sẽ mất khả năng cạnh tranh trên trường toàn cầu.