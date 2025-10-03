Thủ tướng Hungary: Giới chức EU muốn "tham chiến" với Nga

Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban (ảnh: AFP)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 2/10, ông Orban cho biết, “những đề xuất công khai để ủng hộ chiến tranh đang được đưa ra để thảo luận” – ám chỉ các cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU ở Copenhagen (Đan Mạch).

“Họ muốn chuyển các quỹ của EU cho Ukraine. Họ đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình gia nhập của Ukraine bằng đủ loại mánh khóe pháp lý. Họ muốn tài trợ cho việc cung cấp vũ khí. Tất cả những đề xuất này cho thấy rõ ràng giới chức ở Brussels muốn tham chiến”, ông Orban bình luận, nhấn mạnh rằng Hungary sẽ kiên quyết phản đối những biện pháp như vậy.

Hôm 1/10, hội nghị thượng đỉnh EU tại Copenhagen được tổ chức sau một số vụ phát hiện máy bay không người lái (UAV) không xác định trên khắp châu Âu.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết, chính phủ của bà không thể xác định được nguồn gốc của UAV, nhưng kết luận rằng “chủ yếu có một quốc gia gây đe dọa cho an ninh châu Âu – đó là Nga”.

Hôm 1/10, các nhà lãnh đạo EU đã ủng hộ kế hoạch xây dựng “bức tường UAV” để củng cố khả năng phòng thủ của khối.

“Châu Âu phải có khả năng tự bảo vệ mình”, bà Frederiksen nói.

Kế hoạch chi tiết và ngân sách cho “bức tường UAV” chưa được EU đưa ra.

Theo RT, trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine nổ ra, Thủ tướng Hungary Viktor Orban là một trong số ít nhà lãnh đạo EU vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Moscow.

Hôm 30/9, ông Orban đã bác bỏ phát biểu của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khi cho rằng “cuộc chiến ở Ukraine cũng là cuộc chiến của chúng ta”.

“Các vị có thể nghĩ rằng mình đang có xung đột với Nga, nhưng Hungary thì không. Và EU cũng vậy”, ông Orban nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan – ông Wladysław Teofil Bartoszewski – hôm 2/10 chỉ trích ông Orban và cho rằng Hungary nên ngừng “tài trợ Nga”.

“Kính gửi ngài Thủ tướng, ngài đang tài trợ cho cuộc chiến này bằng cách mua dầu của Nga. Điều này khiến ngài trở thành một trong hai thủ tướng duy nhất ở châu Âu làm như vậy. Xin hãy dừng lại. Nếu không có tiền, Nga không thể tiếp tục”, ông Bartoszewski phát biểu trên đài Radio ZET, ám chỉ cả Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

Theo RT, ông Orban và ông Fico là 2 trong số các nhà lãnh đạo EU vẫn giữ mối quan hệ nồng ấm với Nga và thường xuyên phản đối việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine.