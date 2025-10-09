Bão Hạ Long gây lũ lụt kỷ lục, kích hoạt mưa tuyết bất thường

Sáng 9-10, bão Hạ Long (cơn bão số 22 tại Nhật Bản) đã tiếp cận quần đảo Izu (phía Nam thủ đô Tokyo), buộc Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phải ban hành cảnh báo đặc biệt về gió giật mạnh, sóng cao và mưa lớn cho toàn bộ chuỗi đảo, bao gồm các đảo Hachijō và Aogashima.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân sơ tán do lo ngại nguy hiểm đến tính mạng.

Theo JMA, đến trưa cùng ngày, bão di chuyển về phía Đông Bắc với tốc độ khoảng 30 km/giờ, áp suất trung tâm là 950 hPa. Tốc độ gió duy trì tối đa gần tâm bão đạt 162 km/giờ, tốc độ gió giật tối đa lên tới 234 km/giờ.

Đặc biệt, đảo Hachijō đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Lượng mưa đo được trong 3 giờ đồng hồ (tính đến 7 giờ sáng giờ địa phương) đạt 207 mm, mức cao nhất từng được ghi nhận tại khu vực này. Dự báo tổng lượng mưa trong 24 giờ có thể lên tới 300 mm, kèm theo gió giật vượt 250 km/h.

Tại đảo Hachijō, nhà cửa bị tốc mái, cột điện bị đổ, mất điện và mất nước. Tốc độ gió giật tối đa đạt mức rất cao là 54.7 mét/giây. Ảnh: TBS NEWS DIG

Mưa lớn và gió mạnh buộc hàng trăm cư dân trong khu vực phải tìm nơi trú ẩn tại các trung tâm sơ tán. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ cao về sạt lở đất và sự hình thành của "dải mưa tuyến tính" – những khu vực hẹp có mưa rất to có thể nhanh chóng làm tình trạng lũ lụt trở nên tồi tệ hơn.

Gió mạnh cũng được dự đoán sẽ càn quét các đảo khác trong quần đảo Izu, bao gồm Toshima, Niijima, Kozushima, Miyakejima và Mikurajima, làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn giao thông và tình trạng mất điện trên diện rộng.

Theo Kyodo News, đã có một sự cố thương tâm được ghi nhận. Cảnh sát cho biết 3 ngư dân đang đánh cá ở Oiso, tỉnh Kanagawa, bị sóng cuốn trôi, khiến một người thiệt mạng.

Sóng lớn đánh vào đê chắn sóng ở quần đảo Izu vào sáng 9-10. Ảnh: Cục Cảng vụ Tokyo

Đáng chú ý, chính quyền thủ đô Tokyo thông báo dịch vụ thông tin liên lạc đã bị gián đoạn tại Aogashima và Hachijō từ khoảng 2 giờ 45 phút sáng ngày 9-10. Sự cố được cho là do cơn bão Hạ Long làm hư hỏng cáp quang dưới biển. Công tác khắc phục mạng lưới liên lạc giữa Hachijō và Aogashima, cũng như Hachijō và quần đảo Ogasawara gặp nhiều khó khăn.

Bão Hạ Long được dự báo sẽ đi qua gần quần đảo Izu trước khi di chuyển về phía Đông ra Thái Bình Dương vào cuối ngày 9-10, không đổ bộ trực tiếp vào đất liền Nhật Bản nhưng để lại hậu quả thời tiết nghiêm trọng.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản yêu cầu tàu thuyền tránh xa đường đi dự kiến của bão, trong khi các chuyến bay và phà đến các đảo đã bị hủy.

Đặc biệt, theo tờ Independent, dự báo tàn dư của bão Hạ Long sẽ hợp nhất với hệ thống thời tiết trên Thái Bình Dương, làm mạnh thêm luồng gió xoáy (jet stream), đẩy một lượng hơi ẩm khổng lồ về phía Bắc Mỹ.

Điều này được dự báo gây ra cơn bão kéo dài nhiều ngày ở bang California – Mỹ, mang theo mưa lớn kỷ lục và tuyết rơi sớm ở dãy Sierra Nevada. Năng lượng của cơn bão cũng sẽ đẩy không khí lạnh từ cận Bắc Cực tràn xuống các bang Washington, Oregon, và California vào đầu tuần sau.

Ngoài ra, tờ The Japan News đưa tin JMA cũng đang theo dõi một cơn bão mới tên là Nakri hình thành ở phía Nam Nhật Bản, có khả năng sẽ tiếp cận quần đảo Daito của tỉnh Okinawa vào cuối tuần này.