Dàn tên lửa, pháo điện từ dự kiến trang bị cho chiến hạm lớp Trump

Tổng thống Donald Trump ngày 22/12 tuyên bố lớp tàu chiến mới của hải quân Mỹ sẽ được đặt theo tên của ông. "Các tàu lớp Trump sẽ là những thiết giáp hạm lớn nhất lịch sử Mỹ và lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử thế giới. Chúng sẽ nhanh hơn và mạnh gấp 100 lần so với mọi lớp tàu trước đây", ông nói.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ đóng hai tàu trong đợt đầu, tiếp đó chế tạo thêm 8 chiếc. Ông dự tính hải quân Mỹ sẽ tiếp nhận tổng cộng 20-25 tàu thuộc lớp Trump để xây dựng "Hạm đội Vàng".

Dù được ông Trump gọi là thiết giáp hạm, lớp tàu mới có vẻ ngoài và trang bị vũ khí tương đồng với những dự án tuần dương hạm và tàu khu trục cỡ lớn đang được nhiều nước phát triển hiện nay.

Tổng thống Trump đứng cạnh đồ họa mô phỏng chiến hạm USS Defiant ngày 22/12. Ảnh: AFP

Theo tài liệu kỹ thuật do hải quân Mỹ công bố, chiến hạm lớp Trump sẽ có lượng giãn nước hơn 35.000 tấn, gấp hơn hai lần so với tàu chiến mặt nước lớn nhất mà nước này đang vận hành là khu trục hạm lớp Zumwalt với lượng giãn nước 15.000 tấn.

Tổng thống Trump cho biết chiến hạm mới sẽ được chế tạo bằng thép và Mỹ sẽ hợp tác với một số quốc gia trong chương trình, song không tiết lộ liệu doanh nghiệp nước ngoài có tham gia vào quá trình đóng tàu hay không.

Ông Trump tuyên bố lớp tàu mang tên mình sẽ sở hữu vũ khí siêu vượt âm, pháo điện từ, tên lửa hành trình và các tổ hợp laser tinh vi nhất thế giới. Chúng còn được trang bị công nghệ AI để hỗ trợ điều khiển, song lãnh đạo Mỹ không tiết lộ thêm chi tiết.

Viện Hải quân Mỹ (USNI) cho biết chiến hạm lớp Trump sẽ thay thế chương trình Khu trục hạm Tên lửa Dẫn đường Thế hệ Tiếp theo, có tên mã là DDG(X), được công bố lần đầu vào năm 2022. Các chiến hạm DDG(X) dự kiến có lượng giãn nước hơn 13.000 tấn.

Các tàu chiến mới dự kiến mang hệ thống vũ khí tương tự biến thể Flight III của khu trục hạm lớp Arleigh Burke, gồm radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/SPY-6 của lá chắn Aegis, 128 bệ phóng thẳng đứng Mark 41, hai pháo hạm cỡ nòng 127 mm, hai pháo tự động Mark 38 cỡ nòng 30 mm và hệ thống tác chiến điện tử SEWIP Block III.

Mark 41 là hệ thống hỏa lực chính trên hạm đội tàu mặt nước của Mỹ. Nó tương thích với nhiều loại vũ khí trong biên chế hải quân Mỹ, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa chống ngầm VL-ASROC, tên lửa phòng không tầm xa SM-2, SM-3 và SM-6. Điều này cho phép mỗi tàu mang được cả tên lửa phòng thủ và tấn công tùy theo yêu cầu nhiệm vụ.

Hệ thống vũ khí và cảm biến dự kiến có mặt trên chiến hạm lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Bên cạnh đó là hàng loạt khí tài mới, chưa biên chế đại trà hoặc vẫn trong quá trình thử nghiệm, gồm 12 tên lửa Tấn công Chớp nhoáng Thông thường (CPS), vũ khí laser và pháo điện từ.

CPS là dự án phát triển tên lửa siêu vượt âm có tầm bắn lớn hơn hầu hết vũ khí thông thường khác, cho phép tấn công mọi mục tiêu trên toàn thế giới sau vài phút đến một giờ. Trong trường hợp nổ ra xung đột, CPS có thể trở thành vũ khí tấn công phủ đầu nhằm phá hủy những cơ sở quan trọng của đối phương.

Tuy nhiên, dự án CPS đến nay vẫn chưa hoàn thiện, với nhiều đợt phóng thử thất bại trong những năm qua.

Chưa rõ vũ khí laser trang bị cho tàu chiến lớp Trump. Hải quân Mỹ hồi đầu năm thông báo khu trục hạm USS Preble lắp vũ khí laser HELIOS đã hạ máy bay không người lái (UAV) trong đợt thử nghiệm năm ngoái.

HELIOS có công suất mặc định 60 kilowatt và tăng lên 120 kilowatt tùy thuộc nhu cầu vận hành. Hệ thống này có nhiệm vụ bảo vệ tàu chiến khỏi UAV, xuồng cao tốc và tên lửa hành trình.

Khác với vũ khí thông thường, vũ khí laser như HELIOS về lý thuyết có thể khai hỏa không ngừng nếu bảo đảm nguồn điện và khả năng tản nhiệt, giúp giảm chi phí vận hành và yêu cầu về hậu cần kỹ thuật, kéo dài thời gian hoạt động của chiến hạm.

Hải quân Mỹ bắt đầu phát triển pháo điện từ hồi năm 2005, đặt mục tiêu tạo ra hệ thống có thể tấn công nhiều mục tiêu như tàu chiến, máy bay, tên lửa và cơ sở hạ tầng từ khoảng cách trên 160 km. Nguyên mẫu pháo điện từ đầu tiên bắn thử trên bộ vào năm 2017, quả đạn đạt tốc độ 7.200 km/h.

Tuy nhiên, hải quân Mỹ năm 2022 loại bỏ hai khoản chi cho dự án phát triển pháo điện từ, cho biết sẽ lưu trữ công nghệ và kiến thức thu được từ dự án. Giới chuyên gia khi đó cho rằng đây là dấu hiệu Mỹ quyết định khai tử chương trình pháo điện từ.

Mô phỏng chiến hạm USS Defiant thuộc lớp Trump. Đồ họa: Hải quân Mỹ

Chiến hạm lớp Trump sẽ sử dụng động cơ tua-bin khí và diesel, có thể đạt tốc độ tối đa 56 km/h. Phía sau tàu có sàn đáp và khoang chứa đủ sức tiếp nhận trực thăng lai V-22, cũng như các mẫu phi cơ tương tự.

"Tàu sẽ có khả năng hoạt động độc lập, tham gia nhóm tác chiến tàu sân bay hoặc dẫn đầu nhóm tác chiến riêng tùy nhiệm vụ và khu vực hoạt động. Với khả năng hỗ trợ chỉ huy và kiểm soát tiền tuyến cho phương tiện có người lái và không người lái, chiến hạm mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong triển khai khái niệm tác chiến của chúng tôi", hải quân Mỹ cho biết.

USNI cho rằng hải quân Mỹ đã xem xét nhiều lựa chọn về kích thước khi lên kế hoạch đóng lớp chiến hạm mới, trong đó có cả những mẫu với lượng giãn nước lên đến 50.000 tấn và một số loại nhỏ hơn ở mức 15.000-20.000 tấn. Chi phí chế tạo tàu chiến lớp Trump ước tính khoảng 10-15 tỷ USD mỗi chiếc, tùy thuộc vào cấu hình.