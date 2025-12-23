Ông Trump bổ nhiệm đặc phái viên Greenland, Đan Mạch nổi giận

Ông Trump đứng ở phía sau khi Thống đốc Louisiana Jeff Landry phát biểu (ảnh: Reuters)

Hôm 22/12, Tổng thống Trump đã bổ nhiệm ông Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland (hòn đảo thuộc chủ quyền của Đan Mạch), một lần nữa khẳng định kế hoạch của ông nhằm sáp nhập hòn đảo rộng lớn, giàu khoáng sản ở gần Bắc Cực.

“Jeff hiểu rõ Greenland quan trọng thế nào đối với an ninh quốc gia của chúng ta, và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ lợi ích đất nước vì an toàn, an ninh, cũng như sự sống còn của các đồng minh và thế giới”, ông Trump bình luận trên Truth.

Ông Landry, người nhậm chức Thống đốc Louisiana vào tháng 1/2024, đã gửi lời cảm ơn ông Trump trên mạng xã hội.

“Thật vinh dự khi được phục vụ ở vị trí này để biến Greenland thành một phần của Mỹ. Nhiệm vụ này sẽ không ảnh hưởng đến chức vụ Thống đốc Louisiana của tôi”, ông Landry viết.

Nhà Trắng chưa bình luận về các tuyên bố của ông Trump và ông Landry, trong khi Đan Mạch bày tỏ không hài lòng.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen hôm 22/12 cho biết, ông sẽ triệu Đại sứ Mỹ tại Copenhagen, nhấn mạnh rằng ông đặc biệt không hài lòng về các tuyên bố của Thống đốc Landry.

“Tôi rất tức giận với quyết định bổ nhiệm và tuyên bố đó. Tôi đặc biệt bức xúc trước những tuyên bố của ông ấy (Landry). Đây là điều mà chúng tôi cho là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông Lokke Rasmussen trả lời phỏng vấn trên truyền hình.

“Chừng nào còn tồn tại Vương quốc Đan Mạch, bao gồm Đan Mạch, quần đảo Faroe và Greenland, chúng ta không thể chấp nhận những hành động làm suy yếu chủ quyền”, ông Lokke Rasmussen nói thêm.

Trong một tuyên bố gửi qua email cho Reuters, ông Lokke Rasmussen cho rằng, Mỹ cần thể hiện sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch.

Bình luận trên Facebook, lãnh đạo Greenland, ông Jens-Frederik, cho rằng, quyết định mới của Tổng thống Mỹ “không thay đổi bất cứ điều gì” và Greenland sẽ “tự quyết định tương lai của mình”.

Theo Reuters, Greenland là đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Đảo này có diện tích hơn 2 triệu km2, nhưng dân số chỉ khoảng 57.000 người.

Ngoài vị trí chiến lược (nằm trên tuyến đường ngắn nhất nối Bắc Mỹ với châu Âu), Greenland còn có nguồn khoáng sản dồi dào nhưng phần lớn chưa được khai thác do điều kiện khí hậu kém thuận lợi.

Từ đầu năm nay, ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh muốn mua lại Greenland, nhưng Đan Mạch (đồng minh của Mỹ tại NATO) phản đối.