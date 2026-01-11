Cái kết cho thói chơi ngông bốc đầu xe, “diễn xiếc” trên đường…

Bị tịch thu xe vì mấy phút bốc đồng

Có thể kể một số trường hợp điển hình, như ngày 6/1, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh, lập biên bản xử phạt hành chính đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung tịch thu phương tiện xe mô tô đối với thiếu nữ N.L.M.A (SN 2009, ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chở 3 người, buông cả hai tay khi đang điều khiển xe trên cầu Ba Son...

Làm việc với cơ quan Công an, N.L.M.A cho biết, xe mô tô biển số 60C1-567.XX là của ông N.V.H (SN 1957, ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Thời điểm xảy ra vụ việc là vào tháng 7/2025, trên xe N.L.M.A có chở theo 2 người. Lúc đó, N.L.M.A có nhờ một người bạn ghi hình lại và sau đó đăng tải lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận…

N.L.M.Q. buông hai tay khi chạy xe trên cầu Ba Son.

Ngoài việc phạt hành chính đối với nhiều hành vi của N.L.M.A, Đội CSGT Bến Thành còn lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.H (SN 1957; chủ phương tiện của xe mô tô biển số 60C1-567.XX) về hành vi giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện theo quy định, với khung phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Tương tự, ngày 6/1, Đội CSGT Bến Thành cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.L.M.Q. (SN 2005, ngụ phường An Phú) về hành vi Q. chạy xe máy hiệu SH trên cầu Ba Son, phía sau chở theo một phụ nữ và có hành vi buông cả hai tay khi lái xe. Nghị định 168 quy định hành vi này bị tịch thu xe và tước giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng đối với người lái xe. Theo lời Q., clip ghi lại hình ảnh vụ việc xảy ra vào khoảng tháng 11/2025, chính Q. là người đăng tải đoạn clip lên mạng xã hội…

Cũng trong chiều 6/1, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đã mời anh N.T.T. (SN 1998, ngụ phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh) lên làm việc về clip lan truyền trên mạng ghi cảnh người này có hành vi buông hai tay, chạy vào đường cấm, sử dụng điện thoại khi chạy xe trên đường (ở khu vực đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Sóng Thần 9; giáp ranh phường Dĩ An và phường Tam Bình, TP Hồ Chí Minh), nhằm thu hút sự chú ý, để nhiều người biết tới trang cá nhân của mình, tăng lượt theo dõi.

Đáng nói, clip do chính T. gắn camera trên xe ghi lại, miêu tả trong khi lái xe qua nhiều tuyến đường, nam thanh niên đã chạy vào đường cấm với tốc độ cao, dùng tay sử dụng điện thoại và đáng nói là buông cả hai tay.

Hình ảnh clip cho thấy thiếu nữ chở 3 người, thả cả hai tay lái khi điều khiển xe…

Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập biên bản anh T. hành vi “buông cả hai tay”, phạt tiền 7 triệu đồng, hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu xe. CSGT còn lập biên bản T. hành vi chạy vào đường cấm, phạt tiền 2,5 triệu đồng và sử dụng điện thoại khi lái xe, phạt tiền 900.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, CSGT còn lập biên bản thêm hành vi xe không có bộ phận giảm thanh, phạt tiền 2,5 triệu đồng, biển số bị che lấp, sẽ phạt 5 triệu đồng...

Tại địa bàn phụ trách của Đội CSGT Hàng Xanh, ngày 7/1, đơn vị cũng xử lý một thanh niên có hành vi “bốc đầu” xe máy trên đường. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại một thanh niên điều khiển xe máy hiệu Air Blade chạy trên đường Dương Quảng Hàm, hướng đường Phạm Huy Thông đi Nguyễn Văn Lượng. Đến trước số nhà 516 Dương Quảng Hàm, người này nẹt ga, bốc đầu xe, chạy bằng một bánh với tốc độ cao trong khoảng 10m.

Sau khi bị Công an mời làm việc, thanh niên thừa nhận sử dụng xe máy chạy bằng một bánh và được bạn quay phim lại. Người bạn đăng trên trang Tiktok cá nhân với mục đích để chơi và khoe với bạn bè. Đội CSGT Hàng Xanh sau đó lập biên bản vi phạm hành chính hành vi “điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh”, “không có giấy phép lái xe” đối với thanh niên bốc đầu. Ngoài ra, CSGT cũng tịch thu xe và phạt tiền 7 triệu đồng đối với người vi phạm…

Quyết tâm “làm sạch” đường phố

Từ các vụ việc điển hình kể trên cho thấy thực tế đáng lo ngại gần đây, tình trạng thanh thiếu niên “biểu diễn” mô tô như xiếc đường phố có xu hướng gia tăng. Những hành vi như bốc đầu xe, thả hai tay, nằm trên yên, lạng lách trước đầu ôtô, xe tải… không chỉ vi phạm Luật Giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho chính người điều khiển và những người cùng lưu thông, để lại nỗi đau cho gia đình và gánh nặng cho xã hội.

Nguy hiểm hơn, mạng xã hội đang vô tình trở thành “sân khấu” cho các hành vi lệch chuẩn. Nhiều clip đua xe, bốc đầu được quay dựng, đăng tải để câu view, câu like, biến sự liều lĩnh, hành vi vi phạm pháp luật như sản phẩm phim ảnh để… “thưởng thức”. Một bộ phận thanh thiếu niên dễ ngộ nhận rằng đua xe, “xiếc” mô tô là bản lĩnh, cá tính, cách khẳng định mình. Sự ngộ nhận này nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả khó lường.

Do đó, việc tịch thu phương tiện là hình phạt nghiêm khắc, cần thiết để ngăn chặn tình trạng này. Theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 11 và điểm c khoản 12 Điều 7 Nghị định 168/2024, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm các hành vi như buông hai tay, điều khiển xe bằng chân, nằm trên yên xe, quay người điều khiển, bốc đầu... sẽ bị tịch thu phương tiện và phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22-24 tháng.

N.T.T cùng chiếc xe bị tịch thu.

Trước đây, khi nhắc đến “tịch thu xe”, nhiều người thường chỉ nghĩ đến các hành vi nghiêm trọng như đua xe trái phép hoặc xe tang vật trong các vụ án hình sự, những lỗi như lạng lách, đánh võng hay buông tay lái thường chỉ dừng lại ở mức phạt tiền kèm tạm giữ xe có thời hạn. Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, các hành vi này đã được luật hóa với hình phạt rất nghiêm khắc, mang tính răn đe, khiến không ít người giật mình. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình thức tịch thu xe đối với những hành vi biểu diễn, xiếc xe trên đường. Việc tịch thu phương tiện đánh trực tiếp vào sở hữu cá nhân, loại bỏ hoàn toàn công cụ vi phạm, cho thấy quyết tâm “làm sạch” đường phố của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, một thay đổi mang tính răn đe rất cao khác là quy định tịch thu xe đối với hành vi tái phạm lạng lách, đánh võng. Đối với cả ô tô và xe máy, nếu bị bắt quả tang lần thứ hai cho cùng một hành vi gây nguy hiểm này, người vi phạm cũng sẽ bị tịch thu phương tiện.

Nghị định 168/2024 đã nâng mức phạt tiền lên tới 40-50 triệu đồng đối với ô tô lạng lách. Sự kết hợp giữa phạt tiền “khủng” và tịch thu xe tạo thành gọng kìm pháp lý, buộc người lái xe phải cân nhắc giữa một phút ngẫu hứng và khối tài sản hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng…

Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mang tính biểu diễn, nguy hiểm, đặc biệt là các trường hợp quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm câu tương tác, gây ảnh hưởng tiêu cực trong cộng đồng. Các đội, trạm trực thuộc tăng cường tuyên truyền, phát huy vai trò của người dân trong việc cung cấp thông tin tố giác.

Ngoài tuần tra trực tiếp, lực lượng CSGT còn đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát, camera AI để phát hiện, xử lý vi phạm. Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân kịp thời cung cấp thông tin để giữ bình yên đường phố thành phố, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ…