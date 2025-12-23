Ông Trump tuyên bố về tàu chiến “lớp Trump” trang bị vũ khí mạnh nhất

Ông Trump khẳng định sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế con tàu. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida, ông Trump cho biết các tàu chiến mới sẽ giúp duy trì ưu thế quân sự của Mỹ, hồi sinh ngành đóng tàu trong nước, đồng thời tạo sức răn đe đối với các đối thủ của Washington trên toàn cầu. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio, theo CNN.

Những tàu chiến này sẽ nằm trong kế hoạch xây dựng “Hạm đội Vàng” mà ông Trump yêu cầu hải quân Mỹ triển khai, nhằm tăng cường khả năng đối phó với Trung Quốc và các đối thủ khác, đồng thời phù hợp với tiêu chí thẩm mỹ mà ông theo đuổi.

Ông Trump khẳng định sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế con tàu. “Hải quân Mỹ sẽ dẫn dắt việc thiết kế những con tàu này cùng với tôi, bởi tôi là người rất coi trọng yếu tố thẩm mỹ”, ông nói.

Theo mô tả của ông Trump, các tàu chiến mới sẽ được trang bị vũ khí và tên lửa ở mức cao nhất, bao gồm vũ khí siêu vượt âm, pháo điện từ, tên lửa hành trình và hệ thống laser tiên tiến. Mỗi tàu có lượng giãn nước từ 30.000 đến 40.000 tấn, lớn nhất từng được Mỹ chế tạo, và sẽ được đóng hoàn toàn trong nước. Ông cũng đề cập việc các tàu này sẽ được kiểm soát ở mức độ cao bằng trí tuệ nhân tạo, song không nêu chi tiết.

Trong giai đoạn đầu, Hải quân Mỹ dự kiến đóng hai tàu thuộc lớp mới, sau đó nhanh chóng mở rộng lên thêm tám chiếc. Về lâu dài, ông Trump cho biết ông hình dung hạm đội này có thể đạt quy mô 20–25 tàu, trở thành lực lượng chủ lực của Hải quân Mỹ. Ông cũng cam kết sẽ thúc đẩy việc nâng cấp các tàu sân bay hiện có trong khuôn khổ kế hoạch “Hạm đội Vàng”.

Trước đó, ông Trump từng nhiều lần phàn nàn về thiết kế của một số tàu chiến Mỹ, cho rằng việc theo đuổi yếu tố tàng hình đã khiến chúng trở nên kém thẩm mỹ. “Một con tàu tàng hình không đồng nghĩa nó phải xấu xí,”, ông từng phát biểu trước các tướng lĩnh quân đội.

Việc đặt tên một lớp tàu theo tên ông Trump có thể đồng nghĩa với khả năng Hải quân Mỹ sẽ có tàu mang tên USS Trump trong tương lai, nếu tuân theo thông lệ đặt tên theo chiếc tàu đầu tiên của lớp này. Tuy nhiên, các hình ảnh trưng bày tại sự kiện lại cho thấy con tàu mang tên USS Defiant.