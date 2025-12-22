Mỹ điều tiêm kích F-16 chặn máy bay gần dinh thự Tổng thống Trump

Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, một máy bay chiến đấu đã được điều động khẩn cấp vào hôm Chủ nhật (21/12) để chặn máy bay dân sự sau khi xâm nhập vùng hạn chế bay tạm thời phía trên dinh thự của Tổng thống Donald Trump ở Palm Beach, Florida.

"Sáng 21/12, máy bay F-16 của NORAD đã chặn một máy bay xâm nhập không phận hạn chế ở Palm Beach... Tình huống đã được giải quyết an toàn," bộ chỉ huy lưu ý.

Ảnh minh họa.

Để cảnh báo phi công dân sự, máy bay của NORAD đã thực hiện thao tác "headbutt" (áp sát và cắt mặt), một quy trình tiêu chuẩn trong đó máy bay chiến đấu bay sát phía trước máy bay vi phạm để báo hiệu bằng hình ảnh về sự cần thiết phải thay đổi hướng bay. Sau đó, chiếc máy bay dân sự đã được hộ tống an toàn ra khỏi khu vực cấm.