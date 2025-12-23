Ông Trump cảnh báo cứng rắn, Tổng thống Venezuela lập tức đáp trả

Ông Trump (trái) và ông Maduro có màn đấu khẩu mới. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump 22/12 tuyên bố sẽ là “thức thời” nếu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ chức, trong bối cảnh lực lượng hải quân Mỹ đang siết chặt việc phong tỏa liên quan đến nguồn dầu mỏ của Venezuela.

Trả lời báo giới tại tư dinh ở bang Florida (Mỹ), khi được hỏi liệu các động thái và cảnh báo của Washington có nhằm buộc ông Maduro rời bỏ quyền lực sau 12 năm cầm quyền hay không, ông Trump nói: “Điều đó tùy thuộc vào ông ấy, xem ông ấy muốn làm gì. Tôi nghĩ sẽ là thức thời nếu ông ấy làm vậy”.

Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo thêm: “Nếu ông ấy muốn làm điều gì đó, nếu ông ấy tỏ ra cứng rắn, đó sẽ là lần cuối cùng ông ấy còn có thể cứng rắn như vậy”.

Chỉ vài giờ sau, Tổng thống Maduro đã đáp trả tuyên bố của ông Trump. Ông Maduro tuyên bố, “sẽ tốt hơn” nếu ông Trump tập trung giải quyết các vấn đề của chính nước Mỹ, thay vì “đe dọa” Venezuela.

“Tốt hơn là ông ấy nên lo cho các vấn đề kinh tế và xã hội ở Mỹ. Và ông ấy cũng sẽ được ghi nhận nhiều hơn trên trường quốc tế nếu xử lý ổn thỏa công việc nội bộ của Mỹ”, ông Maduro nói.

Theo AFP, Nga - đồng minh then chốt của Venezuela - đã lên tiếng khẳng định “ủng hộ hoàn toàn” chính quyền của ông Maduro, trong bối cảnh Washington tăng cường các hoạt động quân sự và những lời đe dọa nhằm vào Caracas.

Tuyên bố ủng hộ từ Moscow được đưa ra ngay trước thềm cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra vào 23/12 (giờ địa phương), nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng đang leo thang giữa Mỹ và Venezuela.

Trong một cuộc điện đàm, ngoại trưởng Nga và Venezuela đã chỉ trích các hành động của Mỹ, bao gồm những cuộc không kích nhằm vào các tàu mà Washington cáo buộc liên quan đến buôn ma túy, cũng như việc bắt giữ hai tàu chở dầu.

Kể từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tàu thuyền mà Washington tuyên bố là có liên quan đến hoạt động buôn ma túy ở vùng biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương, nhưng Washington không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Theo các gia đình nạn nhân và chính phủ một số nước, hơn 100 người đã thiệt mạng trong các vụ việc này, trong đó có cả ngư dân.

Ngày 16/12, ông Trump cũng tuyên bố áp đặt phong tỏa đối với các “tàu dầu bị trừng phạt” ra vào Venezuela.