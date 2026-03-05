Qatar đánh chặn loạt tên lửa trên bầu trời Doha

Điện Kremlin nói về khả năng hỗ trợ vũ khí cho Iran

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào từ Iran về việc cung cấp vũ khí trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang tiếp tục leo thang.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Moscow hỗ trợ vật chất cho Tehran, bao gồm cả vũ khí, ông Peskov nói: "Trong trường hợp này, phía Iran không đưa ra yêu cầu nào. Nga đã thể hiện lập trường nhất quán và chúng tôi sẽ không thay đổi trong về vấn đề này".

Năm ngoái, Iran đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 20 năm với Nga. Hiện Nga đang xây dựng thêm hai tổ máy mới tại Bushehr - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Trước đó, Iran cũng đã cung cấp cho Nga máy bay không người lái Shahed để sử dụng trong chiến sự tại Ukraine.