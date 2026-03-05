Qatar đánh chặn loạt tên lửa trên bầu trời Doha
Những tiếng nổ lớn đang tiếp tục vang lên trên bầu trời thủ đô Doha của Qatar. Các vụ nổ lớn xảy ra "ngày càng gần" trung tâm thành phố.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào từ Iran về việc cung cấp vũ khí trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông đang tiếp tục leo thang.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Moscow hỗ trợ vật chất cho Tehran, bao gồm cả vũ khí, ông Peskov nói: "Trong trường hợp này, phía Iran không đưa ra yêu cầu nào. Nga đã thể hiện lập trường nhất quán và chúng tôi sẽ không thay đổi trong về vấn đề này".
Năm ngoái, Iran đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 20 năm với Nga. Hiện Nga đang xây dựng thêm hai tổ máy mới tại Bushehr - nơi đặt nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran. Trước đó, Iran cũng đã cung cấp cho Nga máy bay không người lái Shahed để sử dụng trong chiến sự tại Ukraine.
Italy, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan sẽ điều các tàu chiến tới CH Síp trong những ngày tới nhằm tăng cường bảo vệ quốc đảo này. Đây là thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto công bố trước Quốc hội Italy.
Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cũng ra tuyên bố, Madrid sẽ triển khai một tàu hộ vệ tham gia nhiệm vụ.
Trước đó, Hy Lạp và Pháp thông báo sẽ điều phương tiện quân sự tới CH Síp sau khi căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) Akrotiri tại CH Síp bị máy bay không người lái tấn công ngày 2/3/2026.
Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Mỹ và Israel đang "tìm cách lôi kéo" các quốc gia Arab vào cuộc chiến nhằm vào Iran, đồng thời cho rằng hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy xung đột đang hạ nhiệt.
Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Họ đã cố tình khiêu khích Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào mục tiêu tại một số quốc gia Arab, gây ra thiệt hại về người và tài sản, điều mà phía Nga hết sức lấy làm tiếc".
Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, con đường duy nhất để tránh tình trạng bất ổn leo thang là chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Iran, song hiện chưa có dấu hiệu cho thấy điều này sẽ sớm xảy ra.
Những tiếng nổ lớn đang tiếp tục vang lên trên bầu trời Doha. Các vụ nổ liên tiếp được ghi nhận ngày càng gần khu vực trung tâm thành phố.
Giới chức Qatar đã phát đi thông báo khẩn, cho biết mối đe dọa và cảnh báo an ninh tại nước này đang được nâng "mức độ cao".
Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, các hệ thống phòng không của nước này vừa đánh chặn một đợt tên lửa trên bầu trời thủ đô Doha.
Theo các hãng truyền thông quốc tế, các đợt đánh chặn bắt đầu vào khoảng 11h55 giờ địa phương. Nhiều tòa nhà ở khu West Bay tại thủ đô Doha đã rung chuyển, trong khi những tiếng nổ lớn vang khắp thành phố.
Các nguồn tin cho biết, những tiếng nổ lớn xảy ra “ngày càng gần” trung tâm thành phố Doha: "Ban đầu ghi nhận 4 tiếng nổ, sau đó thêm 6 tiếng nổ nữa. Sau đó, đã có ít nhất hơn 10, có thể tới 20 tiếng nổ lớn. Nhìn lên bầu trời, có thể thấy những cột khói đen tại vị trí các tên lửa đánh chặn đã bắn trúng mục tiêu - có thể là tên lửa hoặc UAV của Iran”.
Người dân Doha cho biết, các vệt khói và ánh chớp xuất hiện trên bầu trời tại những khu vực gần Đại sứ quán Mỹ, song vẫn chưa rõ mục tiêu của loạt tấn công là gì.
Bộ Ngoại giao Azerbaijan cho biết, một số máy bay không người lái (UAV) phóng từ Iran đã rơi xuống lãnh thổ nước này. Một UAV được cho là đã đánh trúng nhà ga tại sân bay quốc tế Nakhchivan, trong khi một chiếc khác rơi gần một trường học ở làng Shakarabad.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Azerbaijan nêu rõ: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công bằng UAV xuất phát từ lãnh thổ Cộng hòa Hồi giáo Iran, gây hư hại tòa nhà sân bay và làm 2 dân thường bị thương".
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trong xung đột hiện nay.
Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Pháp, ông Barrot đã "lên án các cuộc tấn công của Iran, tái khẳng định cam kết của Pháp đối với sự ổn định tại Trung Đông, thúc đẩy giảm leo thang và nối lại đối thoại ngoại giao nghiêm túc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế".
Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin, sáng 5/3, nhiều tiếng nổ lớn tiếp tục làm rung chuyển thủ đô Tehran.
Đợt tấn công mới của Mỹ và Israel khiến không ít người dân Tehran hoang mang, không biết nên sơ tán hay ở lại.
"Mọi nơi đều bị tấn công - từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. Dường như họ tấn công vào bất cứ thứ gì", CNN dẫn lời một người dân tại Tehran.
Người này cho biết, nhiều bạn bè và người thân của mình vẫn ở lại Tehran vì cho rằng đi đâu cũng có thể trở thành mục tiêu bị tấn công. Nhiều người nghĩ rằng tốt hơn hết là cứ ở yên tại chỗ.
Cột khói lớn bốc lên sau đợt tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran (Ảnh: AP)
Theo Reuters, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 5/3 cho biết, Rome đang lên kế hoạch cung cấp hỗ trợ phòng không cho các quốc gia vùng Vịnh trước các đợt không kích của Iran.
Phát biểu trên đài phát thanh RTL 102.5, bà Meloni nói: "Giống như Anh, Pháp và Đức, Italy có ý định hỗ trợ các nước vùng Vịnh, cụ thể trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là phòng không".
Bà Meloni nhấn mạnh, quyết định này không chỉ xuất phát từ quan hệ hữu nghị với các nước trong khu vực, mà còn vì lợi ích và sự an toàn của công dân Italy.
"Hiện có hàng chục nghìn người Italy sinh sống tại đây và khoảng 2.000 binh sĩ Italy đang được triển khai trong khu vực - những người mà chúng tôi muốn và có trách nhiệm phải bảo vệ", , Thủ tướng Italy nói.
Bộ trưởng Truyền thông Sri Lanka Nalinda Jayatissa cho biết, một tàu chiến thứ hai của Iran đang di chuyển về phía lãnh hải Sri Lanka - khu vực ngầm Mỹ tấn công chiến hạm IRIS Dena của Iran trong ngày 4/3.
Ông Jayatissa cho hay, tàu chiến này được cho là chở hơn 100 thủy thủ và hiện đang ở ngay bên ngoài vùng biển Sri Lanka.
Tuyên bố được đưa ra sau khi người phát ngôn nội các Sri Lanka cho biết, các lực lượng của nước này đang nỗ lực "bảo đảm an toàn tính mạng" cho các thủy thủ trên một tàu chiến của Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hải quân nước này đã tấn công một tàu chở dầu của Mỹ tại khu vực phía Bắc Vịnh Ba Tư trong sáng 5/3.
IRGC đồng thời cảnh báo các tàu quân sự và thương mại của Mỹ, Israel và các nước châu Âu ủng hộ hai nước này "sẽ không được phép đi qua" vùng biển này.
"Nếu bị phát hiện, họ chắc chắn sẽ bị tấn công", IRGC tuyên bố.
Theo hãng tin Tasnim của Iran, IRGC cũng nhấn mạnh rằng "căn cứ vào các luật và nghị quyết quốc tế, trong thời chiến, Cộng hòa Hồi giáo Iran có quyền kiểm soát hoạt động qua lại tại Eo biển Hormuz".
Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tòa nhà Quốc hội tại Canberra (Australia), Thủ tướng Australia Anthony Albanese và người đồng cấp Canada Mark Carney đã lên tiếng kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran.
Khi được hỏi về khả năng Canada "tham chiến", ông Carney cho biết ông không thể "loại trừ khả năng này".
"Không ai có thể loại trừ khả năng tham gia. Chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đồng minh", Thủ tướng Canada nói.
Trong khi đó, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, nước này đang điều động các khí tài quân sự tới Trung Đông như một phương án dự phòng. Song ông không nêu cụ thể về loại khí tài được triển khai.
Đài SBS News của Australia cũng đưa tin hai máy bay quân sự đã được điều động tới Trung Đông.
Hai Thủ tướng Australia và Canada Mark Carney trong cuộc họp báo chung tại Tòa nhà Quốc hội tại Canberra (Australia). Ảnh: AP
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ đã “gây ra một tội ác trên biển” khi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Hải quân Iran, đồng thời cảnh báo Washington sẽ “phải hối hận cay đắng” về hành động này.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho biết: “Chiến hạm IRIS Dena, đang là khách mời của Hải quân Ấn Độ và chở gần 130 thủy thủ, đã bị tấn công tại vùng biển quốc tế mà không có bất kỳ cảnh báo nào.
Trong diễn biến liên quan, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công hoặc đánh chìm hơn 20 tàu của Iran kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu.
Trước đó, Mỹ cũng tuyên bố đã đánh chìm một tàu chiến Iran trên vùng biển quốc tế. Hải quân Sri Lanka cũng thông báo đã vớt được ít nhất 87 thi thể liên quan đến vụ việc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận tàu ngầm Mỹ đã đánh chìm tàu chiến của Iran ở Ấn Độ Dương.
Lực lượng vũ trang Iran khẳng định nước này tôn trọng chủ quyền của Turkey và bác bỏ thông tin cho rằng Iran đã phóng tên lửa về phía lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin được đưa ra trong một tuyên bố do truyền thông nhà nước Iran đăng tải.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tên lửa đạn đạo được phóng từ Iran, sau khi bay qua không phận Syria và Iraq hướng về phía không phận Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO đánh chặn trên khu vực phía Đông Địa Trung Hải.
Truyền thông Iran cho biết, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phát động làn sóng tấn công thứ 19 trong khuôn khổ chiến dịch “Lời hứa Đích thực 4” nhằm vào Israel và các mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông.
Tasnim dẫn thông báo của IRGC cho hay đợt tấn công mới nhất bao gồm việc phóng tên lửa và triển khai thiết bị bay không người lái nhằm vào các mục tiêu tại Israel cũng như các “căn cứ khủng bố của Mỹ”.
Nhiều tiếng nổ vang lên ở Tehran
Trong một diễn biến liên quan, Tasnim đưa tin nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại thủ đô Tehran trong khoảng một giờ qua, đồng thời Iran đã kích hoạt các hệ thống phòng không.
Ngoài ra, cũng có các báo cáo về những tiếng nổ tại thành phố Sanandaj thuộc tỉnh Kurdistan ở miền Tây Iran.
Người phát ngôn lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết Iran đã cho phép hai tàu của các quốc gia “thân thiện” đi qua eo biển Hormuz.
Theo lời người phát ngôn, trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, Iran đã tấn công 2 tàu chở dầu. Sang ngày thứ hai, nước này tiếp tục tấn công một số tàu mà Mỹ được cho là đã điều động đi qua eo biển Hormuz để hỗ trợ.
Người phát ngôn cho biết những tàu vi phạm quy định của Iran khi đi qua eo biển Hormuz đã bị nhắm mục tiêu. Trong ngày thứ ba, chỉ có hai tàu được Iran xác nhận là của các quốc gia thân thiện và được cấp phép mới được đi qua. Từ ngày thứ tư của cuộc chiến, không còn hoạt động lưu thông nào qua eo biển này.
Quan chức trên cũng cho biết kể từ thời điểm Mỹ và Israel tiến hành tấn công Iran hôm 28/2, Tehran đã tấn công hơn 10 tàu, bao gồm cả các tàu chở dầu, tại eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đã đạt được thành công lớn trong những ngày đầu triển khai.
“Chúng tôi đang làm rất tốt trên mặt trận chiến sự, nói một cách nhẹ nhàng. Có người hỏi tôi, trên thang điểm 10 thì ông đánh giá thế nào? Tôi nói khoảng 15”, ông Trump cho biết.
Đánh giá của Tổng thống Trump tương đồng với nhận định của các quan chức khác trong chính quyền, những người đã cung cấp thông tin cập nhật về tình hình xung đột trước đó cùng ngày.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu mỏ tại Nhà Trắng, ở Washington DC, ngày 9/1/2026. Ảnh: AP
Giá nhiên liệu trên thị trường toàn cầu sẽ tiếp tục leo thang nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài do các cuộc tấn công quân sự đang diễn ra của Mỹ và Israel nhằm vào Iran – chuyên gia kinh tế năng lượng Ed Hirs nhận định.
Theo ông Ed Hirs, giảng viên tại Đại học Houston, nếu một nửa lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz bị ngưng trệ – có thể do Hải quân Mỹ không còn khả năng hộ tống các tàu chở dầu – giá dầu có thể tăng vọt lên mức 150 USD/thùng trong một khoảng thời gian nhất định.
Thị trường khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã ghi nhận tác động rõ rệt, với giá tăng hơn 40% ngay trong ngày đầu tiên. Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên tại nhiều quốc gia châu Âu gần như tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ thứ Hai (2/3) sang thứ Ba (3/3).
Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Nội vụ Qatar cho biết: “Nhằm bảo đảm an toàn công cộng, Bộ Nội vụ thông báo các cơ quan chức năng đang sơ tán cư dân sinh sống tại khu vực lân cận Đại sứ quán Mỹ như một biện pháp phòng ngừa tạm thời”.
Tuyên bố nêu rõ thêm: “Chỗ ở phù hợp đã được bố trí cho các cư dân này trong khuôn khổ các biện pháp phòng ngừa cần thiết”.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Vùng Vịnh. Trong tuần này, các cơ sở ngoại giao của Mỹ gồm đại sứ quán tại Saudi Arabia và Kuwait, cùng Lãnh sự quán Mỹ tại Dubai, đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái.
Quan chức an ninh quốc gia cấp cao nhất của Iran khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này đang "hoàn toàn kiểm soát tình hình”, đồng thời phát đi cảnh báo cứng rắn tới các nhóm ly khai.
Theo Hãng thông tấn bán chính thức (ISNA) của Iran, Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani cảnh báo các nhóm ly khai "không nên nghĩ rằng đang có thời cơ thuận lợi để hành động”.
Theo Tổ chức Tin tức Các nhà hoạt động Nhân quyền (HRANA) có trụ sở tại Mỹ, hơn 1.000 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi Mỹ và Israel phát động các đợt không kích hôm 28/2. Hàng chục người cũng đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.
Lễ tang các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào một trường nữ sinh ở Minab, Iran. Giới chức Iran cáo buộc Mỹ và Israel thực hiện vụ không kích này hôm 28/2. (Ảnh: AP)
Iran: Theo HRANA, tính đến chiều 4/3, ít nhất 1.097 dân thường đã thiệt mạng. Trong số này có 168 trẻ em và 14 giáo viên tử vong trong vụ không kích của Mỹ - Israel nhằm vào một trường tiểu học nữ sinh hôm 28/2.
Lebanon: Ngày 4/3, Bộ Y tế Lebanon cho biết, ít nhất 77 người thiệt mạng trong các đợt oanh tạc của Israel. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong số thương vong này có 3 nhân viên y tế.
Kuwait: Theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và quân đội Kuwait, ít nhất 10 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Kuwait, trong đó có 6 binh sĩ Mỹ và 2 binh sĩ Kuwait.
Israel: Ít nhất 10 người thiệt mạng do các vụ tập kích kể từ hôm 28/2.
Iraq: Ít nhất 4 thành viên Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ - Israel nhằm vào tỉnh Diyala.
UAE: Bộ Quốc phòng UAE cho biết, ít nhất 3 người thiệt mạng do thiết bị bay không người lái của Iran tấn công. Các nạn nhân mang quốc tịch Pakistan, Nepal và Bangladesh.
Bahrain: Truyền thông nhà nước Bahrain đưa tin, 1 người đã thiệt mạng sau khi bị mảnh vỡ từ một tên lửa bị đánh chặn rơi xuống, gây hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Salman.
Người phát ngôn tiếng Arab của quân đội Israel cho biết, lực lượng này sắp tiến hành không kích một tòa nhà tại khu Haret Hreik, phía Nam Beirut, đồng thời yêu cầu người dân trong khu vực sơ tán.
Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, Hezbollah cho biết các tay súng của họ đã giao tranh với lực lượng Israel đang tiến vào thị trấn Dahira, ở cực Nam Lebanon.
Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cho biết sự kiềm chế của lực lượng này “đã tới giới hạn” và họ buộc phải đáp trả các hành động quân sự của Israel. Theo ông Qassem, nguyên nhân không chỉ xuất phát từ vụ sát hại Lãnh tụ tối cao của Ali Khamenei, mà còn do nhiều tháng Israel bị cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn kể từ tháng 11/2024.
Tại các vùng ngoại ô phía Nam Beirut, thủ đô Lebanon, tiếng súng vẫn vang lên. Lệnh sơ tán cưỡng bức được áp dụng đối với mọi khu vực phía Nam sông Litani, cùng một số địa bàn ở phía Đông và phía Nam Beirut. Đến thời điểm này, khoảng 300.000 người đã phải di dời.
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 3 tên lửa hành trình ở khu vực bên ngoài thành phố Al-Kharj.
Lãnh đạo an ninh cấp cao Iran hôm qua khẳng định hơn 500 lính Mỹ đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống Iran hôm 28/2.
Thông tin được Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani, công bố trong bài viết trên mạng xã hội X ngày 4/5. Ông Ali Larijani khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị ảnh hưởng bởi các “chiêu trò” của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và đẩy người dân Mỹ vào một cuộc chiến tranh phi nghĩa chống Iran. Quan chức Iran đặt câu hỏi: với hơn 500 lính Mỹ tử trận chỉ trong ít ngày, liệu Tổng thống Trump còn đặt nước Mỹ lên trên hết, hay đã đặt Israel lên trên hết? Tuy nhiên, trong bài viết, ông Larijani không cung cấp bằng chứng về việc Mỹ đã mất hơn 500 binh sỹ trong xung đột.
