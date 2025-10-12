New York Times: Venezuela nhượng bộ lớn với Mỹ

Thuyền nghi chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela trúng tên lửa Mỹ (ảnh: X)

Hôm 11/10, New York Times đưa tin, trong quá trình đàm phán bí mật kéo dài nhiều tháng, Venezuela đã đề xuất trao cho Mỹ những nhượng bộ sâu rộng về kinh tế, bao gồm thỏa thuận cho phép các công ty Mỹ nắm giữ phần lớn cổ phần trong ngành dầu mỏ nước này.

Tuy nhiên, Washington được cho là đã bác bỏ đề xuất trên. Một số quan chức cấp cao của Mỹ đang có thái độ cứng rắn với tương lai chính trị của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Từ đầu tháng 9, Mỹ liên tiếp phóng tên lửa vào các thuyền bị cáo buộc “chở ma túy” ở ngoài khơi Venezuela. Các vụ tấn công này khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và bị Venezuela chỉ trích dữ dội.

Hôm 4/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, ông đã ra lệnh phóng tên lửa vào một thuyền chở ma túy ở ngoài khơi Venezuela, khiến “4 tên khủng bố ma túy” thiệt mạng. Đây được cho là lần thứ 4 chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công “thuyền chở ma túy” bằng vũ khí hạng nặng, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở vùng biển Caribe.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump từng cáo buộc ông Maduro có liên hệ với các băng đảng buôn ma túy – điều mà ông Maduro bác bỏ.

Theo New York Times, đằng sau những căng thẳng gần đây, chính quyền của ông Maduro đã đưa ra những nhượng bộ sâu rộng cho Washington. Các đề xuất bao gồm việc mở cửa tất cả dự án khai thác dầu mỏ và vàng cho các công ty Mỹ, cung cấp những hợp đồng đầu tư ưu đãi cho doanh nghiệp Mỹ, chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela từ Trung Quốc sang Mỹ, thu hẹp các thỏa thuận năng lượng và khai khoáng với các công ty Trung Quốc, Nga và Iran.

Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ các đề xuất này.

New York Times cho hay, nỗ lực đàm phán giữa Mỹ và Venezuela đã kéo dài nhiều tháng, với sự tham gia của ông Richard Grenell (đặc phái viên Mỹ) và các trợ lý hàng đầu của ông Maduro. Hiện tại, tương lai chính trị của ông Maduro (người đã nắm quyền ở Venezuela từ năm 2013) là điều mà 2 bên chưa thể thống nhất.

Tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio được cho là tiếng nói cứng rắn nhất trong chính quyền của ông Trump nhằm loại bỏ quyền lực của ông Maduro.

Hôm 6/10, Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức cấp cao Mỹ cho hay, ông Trump đã ra lệnh chấm dứt mọi nỗ lực đạt thỏa thuận ngoại giao với Venezuela và yêu cầu đặc phái viên Grenell ngừng tiếp xúc với chính quyền của Tổng thống Maduro.

Trước đó, ông Maduro tuyên bố, Washington đang tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela và nước này sẽ “đấu tranh vũ trang” nếu lực lượng Mỹ tấn công.