Chiến đấu cơ Mỹ gây ồn ào, thằn lằn dùng cách bất ngờ đối phó

Trực thăng cất cánh từ căn cứ Fort Carson của Mỹ (ảnh: CNN)

Thằn lằn đuôi roi Colorado (tên khoa học: Aspidoscelis neotesselatus) là loài bò sát chỉ sống ở khu vực Đông Nam bang Colorado (Mỹ). Đây cũng là nơi quân đội Mỹ đặt căn cứ quân sự Fort Carson, gần thành phố Colorado Springs, và thường xuyên tổ chức huấn luyện bay.

Một nghiên cứu đăng tải mới đây trên tạp chí Frontiers in Amphibian and Reptile Science (chuyên trang nghiên cứu các loài bò sát) chỉ ra rằng, các máy bay chiến đấu, trực thăng ở Fort Carson thường bay ở độ cao khoảng 6.100 mét so với mặt đất. Tiếng ồn từ những chiếc trực thăng Black Hawk, Apache, Chinook rất khủng khiếp và có thể gây hại cho con người, động vật.

Kết quả nghiên cứu mẫu máu từ 82 con thằn lằn đuôi roi Colorado cho thấy, lượng hormone căng thẳng cortisol chúng tiết ra cao bất thường. Quá trình này tiêu tốn nhiều năng lượng và khiến thằn lằn mệt mỏi.

Tuy nhiên, những con thằn lằn đuôi roi vẫn kiên cường bám trụ gần căn cứ Fort Carson. Chúng đối phó với tiếng ồn tăng cao bằng cách… ăn thật nhiều.

Tất cả thằn lằn đuôi roi Colorado đều là con cái. Chúng sinh sản vô tính, theo CNN.

“Chúng tôi nhận thấy rằng, tiếng ồn có tác động sinh lý nhất định đối với thằn lằn đuôi roi Colorado. Chúng bù đắp năng lượng hao hụt bởi tiếng ồn bằng cách ít di chuyển và ăn nhiều”, Megen Kepas – nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Bang Utah (Mỹ) – cho hay.

Thằn lằn đuôi roi Colorado ăn nhiều hơn khi bị máy bay Mỹ “làm phiền” (ảnh: CNN)

Bà Megen Kepas cũng là đồng tác giả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Frontiers in Amphibian and Reptile Science. Theo bà Kepas, khi máy bay của quân đội Mỹ không xuất hiện, những con thằn lằn đuôi roi sẽ tranh thủ kiếm ăn thật nhiều. Khi máy bay gây ồn ào, chúng sẽ “đóng băng”.

Hành vi này của thằn lằn đuôi roi khá đặc biệt. Hầu hết các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, ô nhiễm tiếng ồn khiến động vật hoang dã sợ hãi và ăn ít hơn, theo CNN.

Ở người, căng thẳng não bộ do tiếng ồn kéo dài cũng làm tăng lượng hormone cortisol và tăng cảm giác thèm ăn. Khi tiếng ồn chấm dứt, thói quen ăn nhiều có thể vẫn còn.

Nghiên cứu của bà Kepas chỉ ra rằng, để giúp những con thằn lằn đuôi roi khỏe mạnh hơn, phi công Mỹ nên bay đủ cao để tránh gây ồn ào và tránh xa khu vực có thằn lằn sinh sống. Nghiên cứu của bà Kepas được căn cứ Fort Carson ủng hộ và trợ.

