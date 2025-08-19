Nga lên tiếng việc ông Trump tạm dừng họp giữa chừng để gọi điện cho ông Putin

Trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Yury Ushakov. Ảnh: Sputnik.

Theo trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cuộc điện đàm mới nhất giữa ông Putin và ông Trump kéo dài trong 40 phút. Hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận cùng ông Zelensky nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine, RT đưa tin.

Ông Trump hôm 18/8 đã có cuộc trao đổi với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Các cuộc thảo luận tại Nhà Trắng được cho là tập trung vào vấn đề trao đổi lãnh thổ giữa Nga và Ukraine, sự thừa nhận những thực tế trên chiến trường, cũng như một cấu trúc an ninh có thể đáp ứng yêu cầu của cả Kiev và Moscow.

Trong cuộc họp, ông Trump tỏ ra không đồng tình với yêu cầu từ Đức và Pháp về việc sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn, nói ưu tiên vẫn là tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình lâu dài.

Trước khi bước vào các cuộc gặp trong ngày, ông Trump nói với báo giới về khả năng liên lạc với ông Putin: “Ông ấy đang chờ cuộc gọi của tôi sau khi chúng tôi kết thúc”.

Không rõ lý do ông Trump gọi điện cho ông Putin ngay mà không chờ kết thúc cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu và Ukraine.

Theo CNN, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tiết lộ một trong những kết quả trong cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin là Tổng thống Nga đã đồng ý gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong vòng hai tuần tới.

Ông Zelensky xác nhận khả năng sẽ gặp ông Putin. Trả lời báo giới ở Washington, ông Zelensky cho biết Nga đã đề xuất một cuộc gặp song phương với Ukraine, sau đó là một cuộc gặp ba bên.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ sự sẵn sàng gặp ông Putin với "bất kỳ hình thức nào", không áp đặt điều kiện tiên quyết vì theo ông Zelensky, Nga cũng có các nguyên tắc riêng.

"Tôi tin rằng chúng ta nên gặp nhau một cách vô điều kiện và suy nghĩ về sự phát triển hơn nữa của con đường dẫn đến chấm dứt xung đột", ông Zelensky nói.