Tổng Bí thư và Thủ tướng xem màn trình diễn của robot 'made in Việt Nam'

Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại điểm cầu trung tâm ở Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (VEC) tại xã Đông Anh, Hà Nội.

Sau lễ khánh thành, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã dành thời gian tham quan, tìm hiểu không gian và các hạng mục của Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia. Tại đây, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu đã xem màn trình diễn của robot hình người VinMotion - một sản phẩm của Tập đoàn Vingroup.

Robot này có khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ, thể hiện tiềm năng lớn trong việc ứng dụng vào dây chuyền sản xuất, dịch vụ và đời sống. Giai đoạn đầu, robot sẽ được triển khai trong các nhà máy sản xuất của VinFast - thương hiệu xe điện toàn cầu thuộc Vingroup, hỗ trợ công việc vận chuyển linh kiện, kiểm tra chất lượng v.v...

Trong trung và dài hạn, công ty đặt mục tiêu phát triển các dòng robot thông minh có khả năng giao tiếp, xử lý hình ảnh - ngôn ngữ, và ứng dụng trong lĩnh vực logistics, y tế, giáo dục, dịch vụ khách hàng và thậm chí là chăm sóc cá nhân tại gia đình.

Đây là sản phẩm đánh dấu bước tiến lớn của Vingroup vào lĩnh vực công nghệ cao

Màn trình diễn của robot nhận được những tràng pháo tay từ các vị khách tham quan.

Robot hình người đánh dấu bước tiến lớn của Vingroup vào lĩnh vực công nghệ cao, mở ra kỳ vọng đưa Việt Nam góp mặt trong cuộc đua robot toàn cầu.