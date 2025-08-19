Thanh niên cố thủ trong ô tô rồi tông vào xe cảnh sát để bỏ chạy

Ngày 19-8, Công an xã Hàm Thuận Bắc cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ, xử lý hành vi người có dấu hiệu chống người thi hành công vụ và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, phương tiện vụ việc. Ảnh PĐ.

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18-8, Công an xã Hàm Thuận Bắc nhận tin có một thanh niên đi ô tô có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy nên triển khai lực lượng truy xét.

Khi cảnh sát đến khu vực hồ Suối Trâm, thôn Phú Lập thì phát hiện ô tô hiệu Xpander 49A-567.91, màu trắng và một nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, nam thanh niên này vào xe, chốt cửa dù lực lượng Công an liên tục vận động, thuyết phục ra làm việc nhưng thanh niên này vẫn không chấp hành.

Hiện trường đối tượng nghi tàng trữ trái phép chất ma túy tông vào mô tô cảnh sát.

Quá trình vận động, cảnh sát phát hiện thanh niên trong xe đang xé các túi nylon (nghi chứa chất ma túy), hòa lẫn vào nước rồi đổ xuống sàn xe tại vị trí ghế lái, nhằm tiêu hủy tang vật.

Khi cảnh sát yêu cầu chấm dứt hành vi, thì thanh niên này lập tức nổ máy ô tô cố tình tông thẳng vào ba xe mô tô của Công an để bỏ chạy khiến một xe hư hỏng và hai chiến sĩ Công an bị xây xát nhẹ.

Lực lượng Công an đã quyết định phá cửa kính bên phía tài xế, khống chế đối tượng trên xe, đồng thời thu giữ nhanh mẫu nước nghi vấn chứa chất ma túy để bảo toàn chứng cứ.

Bước đầu xác định thanh niên có hành vi liều lĩnh, manh động nói trên là Nguyễn Ngọc Quang (30 tuổi) trú tại xã Hòa Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài Nguyễn Ngọc Quang, Công an cũng đang tiến hành xác minh ba thanh niên quen biết Quang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy ở một căn nhà cạnh hiện trường.

Vụ việc hiện đang được điều tra.