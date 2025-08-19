Ông Trump nói về điểm đột phá trong đàm phán hòa bình ở Ukraine

Sau cuộc họp ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết đã bắt đầu sắp xếp cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky. Ảnh: RT.

Thông điệp được ông Trump viết trên mạng xã hội Truth sau cuộc họp với ông Zelensky và các lãnh đạo châu Âu. “Tôi đã gọi điện cho Tổng thống Putin và bắt đầu thảo luận việc sắp xếp một cuộc gặp, tại một địa điểm sẽ được xác định, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Sau đó, chúng ta sẽ có một cuộc gặp ba bên, gồm hai Tổng thống và tôi. Đây là bước đi rất tốt, sớm, cho một cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm”.

Ông Trump cho biết trọng tâm của các cuộc họp tại Nhà Trắng là vấn đề bảo đảm an ninh cho Ukraine, trong đó “nhiều quốc gia châu Âu sẽ cùng tham gia và có sự phối hợp với Mỹ”. Ông nhấn mạnh: “Mọi người đều rất vui mừng về khả năng có hòa bình cho Nga và Ukraine”.

Trước đó, tại cuộc họp với các lãnh đạo châu Âu, ông Trump tiết lộ Tổng thống Putin “đồng ý rằng Nga sẽ chấp nhận các bảo đảm an ninh cho Ukraine”, song không nêu chi tiết. Ông Trump gọi đây là “một trong những điểm then chốt cần được cân nhắc” và bày tỏ lạc quan rằng các bên “có thể cùng nhau đạt được thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột xảy ra ở Ukraine trong tương lai”.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục nhấn mạnh việc cần có các bảo đảm tương tự cơ chế phòng thủ tập thể của NATO như điều kiện tiên quyết để đạt hòa bình lâu dài. Nga và Mỹ đều đã loại trừ khả năng Ukraine gia nhập NATO.

Tuy vậy, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 17/8 cho biết Washington có thể cân nhắc hình thức “bảo vệ giống như Điều 5 của NATO” đối với Ukraine.

Điện Kremlin chưa đưa ra phản ứng về phát biểu mới của ông Trump, nhưng trước đó nhiều lần khẳng định Nga sẽ không chấp nhận sự hiện diện của quân đội phương Tây trên lãnh thổ Ukraine. Ông Putin cũng luôn coi việc Ukraine mong muốn gia nhập là một trong những nguyên nhân gốc rễ của xung đột, theo RT.