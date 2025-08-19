Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ đảm bảo an ninh cho Ukraine

Giọng điệu thân thiện

Cuộc gặp ngày 18/8 giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky có giọng điệu hoàn toàn khác so với cuộc gặp trước đó tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2.

Lần này, cuộc gặp có vẻ thân thiện hơn nhiều, bất chấp động thái hàn gắn quan hệ gần đây giữa Mỹ và Nga.

Ông Trump đã chào đón ông Zelensky một cách nồng nhiệt khi lãnh đạo Ukraine đến bên ngoài Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ khen bộ vest đen của ông Zelensky, một sự khác biệt so với trang phục quân đội thường thấy của ông.

Tổng thống Mỹ đón Tổng thống Ukraine tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Zelensky cũng thể hiện sự khiêm tốn, cảm ơn Mỹ ít nhất 8 lần trong bài phát biểu khai mạc trước giới truyền thông.

Ông Zelensky nhận được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, Ý, Phần Lan, Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), những người đã đến Washington để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine và thúc đẩy các đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho quốc gia này trong bất kỳ thỏa thuận hậu chiến nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo châu Âu chụp ảnh tại Nhà Trắng trước cuộc hội đàm ngày 18/8. (Ảnh: AP)

(Ảnh: Reuters)

Khi một phóng viên hỏi ông Trump về thông điệp của ông gửi đến người dân Ukraine, ông nói: "Chúng tôi yêu họ”. Ông Zelensky cảm ơn, và ông Trump đặt tay lên lưng ông Zelensky để thể hiện tình cảm trước khi hai lãnh đạo bước vào Phòng Bầu dục.

Ông Zelensky mô tả các cuộc hội đàm riêng với ông Trump là "rất tốt đẹp”, và cho biết họ đã thảo luận về nhu cầu của Ukraine đối với các đảm bảo an ninh của Mỹ.

"Điều rất quan trọng là Mỹ đã đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ như vậy và sẵn sàng cho các đảm bảo an ninh", ông Zelensky nói.

Tổng thống Trump cho biết, ông và Tổng thống Zelensky đã đề cập đến "rất nhiều vấn đề" trong cuộc thảo luận của họ.

"Khi nói đến an ninh, sẽ có rất nhiều sự hỗ trợ”, ông Trump nói, cho biết thêm rằng các nước châu Âu sẽ tham gia. "Họ là tuyến phòng thủ đầu tiên vì họ ở đó, nhưng chúng tôi sẽ giúp họ”.

Cuộc gặp của ông Trump và ông Zelensky diễn ra trong bầu không khí thân thiện. (Ảnh: AP)

Sau cuộc thảo luận riêng, ông Trump và ông Zelensky đã có các cuộc hội đàm mở rộng với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Thủ tướng Anh Keir Starmer mô tả cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể là một "bước tiến lịch sử" đối với an ninh của Ukraine và châu Âu. Ông nói thêm rằng liên minh "sẵn sàng hành động" để đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Đồng quan điểm, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết lời đề nghị đảm bảo an ninh của Tổng thống Mỹ dành cho Ukraine là một "bước đột phá”.

(Ảnh: Reuters)

Những khác biệt chưa thể hòa giải

Theo Reuters , một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine dường như vẫn còn khá xa vời. Cả ông Trump và ông Zelensky đều bày tỏ hy vọng, rằng cuộc gặp ngày 18/8 cuối cùng sẽ dẫn đến các cuộc đàm phán ba bên với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Điện Kremlin vẫn chưa công khai chấp nhận đề xuất, và vẫn chưa rõ liệu ông Putin có sẵn sàng ngồi lại với ông Zelensky hoặc đưa ra những nhượng bộ có ý nghĩa hay không.

Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu - những người vội vã đến Washington để ủng hộ Ukraine - đã thúc giục ông Trump buộc ông Putin phải đồng ý ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine và các lãnh đạo châu Âu trò chuyện tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters, AP)

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều lên tiếng ủng hộ lệnh ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Nga.

"Tôi không thể tưởng tượng được cuộc họp tiếp theo sẽ diễn ra mà không có lệnh ngừng bắn", ông Merz nói khi ngồi cùng bàn với ông Trump và các nhà lãnh đạo khác. "Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau giải quyết vấn đề đó và cố gắng gây áp lực lên Nga”.

Tổng thống Trump cho biết ông thích ý tưởng ngừng bắn, nhưng “về mặt chiến lược, điều đó có thể gây bất lợi cho cả hai bên”.

Tổng thống Ukraine Zelensky tại cuộc họp. (Ảnh: Reuters, AP)

Giữa các cuộc gặp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Trump đã điện đàm với Tổng thống Nga Putin, và tuyên bố sẽ tiếp tục gọi điện cho ông sau cuộc hội đàm.

“Tôi đã gọi cho Tổng thống Putin và bắt đầu sắp xếp một cuộc gặp, tại một địa điểm sẽ được xác định, giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky", ông Trump cho biết. “Chúng tôi sẽ có một cuộc họp ba bên, bao gồm hai tổng thống, và tôi. Một lần nữa, đây là một bước đi rất tốt, bước đầu cho một cuộc xung đột đã kéo dài gần bốn năm”.

Tuy nhiên, ông Trump không nêu rõ thời điểm diễn ra cuộc họp.

Ông nhấn mạnh, các cuộc gặp ngày 18/8 tập trung vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine. Những đảm bảo này sẽ được các quốc gia châu Âu khác nhau cung cấp, với sự phối hợp của Mỹ.

"Mọi người đều rất vui mừng về khả năng đạt được hòa bình cho Nga và Ukraine", ông Trump viết.