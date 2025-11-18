Thái Lan đặt tàu sân bay vào tình trạng sẵn sàng tác chiến

"Hải quân Thái Lan đã nâng mức độ an ninh, chuyển tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet vào trạng thái 'sẵn sàng tác chiến' vì căng thẳng gia tăng dọc biên giới với Campuchia. Hoạt động tham quan tàu cũng bị đình chỉ ngay lập tức nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin chiến lược", Phòng Quan hệ Công chúng thuộc Văn phòng Thủ tướng Thái Lan thông báo ngày 17/11.

Tờ Nation dẫn nguồn thạo tin cho biết hải quân Thái Lan đã kích hoạt chế độ an ninh tăng cường, siết chặt kiểm soát ra vào tàu sân bay duy nhất của nước này. "Biện pháp này nhằm giảm thiểu nguy cơ do thám, thu thập tin tình báo và bảo vệ tuyệt đối thông tin mật trong giai đoạn nhạy cảm", nguồn tin cho hay.

Người dân Thái Lan tham quan tàu HTMS Chakri Naruebet tại căn cứ Sattahip. Ảnh: Tổng cục Du lịch Thái Lan

HTMS Chakri Naruebet là soái hạm của hải quân Thái Lan, cũng là tàu sân bay đầu tiên và duy nhất trong biên chế nước này. Chiến hạm được đóng tại Tây Ban Nha, dựa trên thiết kế lớp tàu Principe de Asturias, được đưa vào biên chế hải quân Thái Lan đầu năm 1997.

Đây là tàu sân bay nhỏ nhất còn hoạt động trên thế giới hiện nay. HTMS Chakri Naruebet có chiều dài 182 m và lượng giãn nước hơn 11.400 tấn, tốc độ tối đa khoảng 48 km/h, tầm hoạt động hơn 18.500 km ở vận tốc hành trình 22 km/h.

Tàu được thiết kế để vận hành 6 cường kích AV-8S Matador và 4-6 trực thăng S-70B Seahawk. Khoang trong thân tàu có thể chứa tối đa 10 máy bay. Sau khi dòng Matadors bị Thái Lan loại biên vào năm 2006 và không có phương án thay thế, HTMS Chakri Naruebet chỉ còn vận hành trực thăng và được định danh là "tàu sân bay trực thăng tuần tra xa bờ".

Khó khăn tài chính khiến HTMS Chakri Naruebet chỉ vận hành khoảng một ngày mỗi tháng, còn lại là nằm cảng Sattahip để du khách tham quan. Tàu từng được triển khai cho một số nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo sau thảm họa.

HTMS Chakri Naruebet diễn tập ở Vịnh Thái Lan hồi năm 2001. Ảnh: Wikipedia

Trang tin Naval News tuần trước cho biết hải quân Thái Lan đã khởi động dự án cải tạo lớn cho HTMS Chakri Naruebet, ký hợp đồng với tập đoàn Thales của Pháp để nâng cấp Hệ thống Quản lý Nền tảng Tích hợp (IPMS). Lần cuối IPMS trên tàu được nâng cấp là khoảng một thập kỷ trước.

Dự án mới sẽ thay thế toàn bộ kiến trúc điều khiển, cho phép quản lý đồng bộ các hệ thống động cơ, điện năng, giám sát và kiểm soát hư hại thông qua giao diện tích hợp. Thales cung cấp cả phần cứng và phần mềm, trong khi đối tác UCS đảm nhiệm triển khai và hỗ trợ tại Thái Lan.

Toàn bộ quá trình hiện đại hóa dự kiến kéo dài 15 tháng. Đây là lần đầu hải quân Thái Lan sử dụng giải pháp IPMS của Thales, dù hơn 80% tàu chiến nước này đang sử dụng radar và các loại cảm biến do tập đoàn Pháp cung cấp.