Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Hứng đạn pháo từ Myanmar, Thái Lan bắn cảnh báo

Sự kiện: Tin tức Thái Lan Tin tức Myanmar
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hôm nay (30/11), Trung tướng Worathep Boonya - Tư lệnh Quân khu 3 của quân đội Thái Lan, xác nhận lực lượng của nước này đã nhận được lệnh bắn đạn khói cảnh cáo, sau khi đạn pháo từ cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và các nhóm dân tộc thiểu số bay qua biên giới.

Ảnh: The Nation

Ảnh: The Nation

The Nation dẫn lời Trung tướng Worathep cho biết, sáng sớm nay lực lượng đặc nhiệm Rajamanur báo cáo đã phát hiện 5 quả đạn cối 60mm vượt biên giới và rơi xuống phía Thái Lan, tại khu vực lân cận huyện Mae Sot.

Sau khi nhận được báo cáo, Tư lệnh Quân khu 3 ngay lập tức xin ý kiến ​​và được Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan chấp thuận cho phản ứng. Lực lượng đặc nhiệm sau đó đã bắn 4 quả đạn khói 120mm về phía khu vực xung đột.

Đánh giá ban đầu xác nhận các quả đạn cối bay sang từ Myanmar đã gây thiệt hại cho 1 nhà dân ở phía Thái Lan. Bên cạnh đó, 2 công dân Myanmar, cụ thể là 1 phụ nữ và 1 trẻ em, bị thương và phải nhập viện.

Tư lệnh Quân khu 3 chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm Rajamanur giám sát chặt chẽ khu vực biên giới, ưu tiên bảo đảm an toàn cho công dân Thái Lan sống gần đó.

Thái Lan - Campuchia cáo buộc nhau nổ súng ở biên giới, 1 người thiệt mạng
Thái Lan - Campuchia cáo buộc nhau nổ súng ở biên giới, 1 người thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc binh sĩ Thái Lan nổ súng tại khu vực biên giới khiến 1 dân thường Campuchia thiệt mạng và 3 người bị thương, trong...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bình Giang ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/11/2025 21:45 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN