Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ nói lại về phát ngôn “xóa Moscow khỏi bản đồ”

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken. Ảnh: Getty Images.

Moscow đã lên án tuyên bố này, gọi đó là “lời lẽ vô trách nhiệm” và biểu hiện của “tâm lý chống Nga mù quáng”.

Ông Francken hôm 30/10 đăng bình luận trên mạng xã hội, kèm ảnh chụp màn hình bài viết của cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trên nền tảng X. Trong bài đăng, ông Medvedev chế giễu và mỉa mai ông Francken, đồng thời chúc mừng “các bạn bè của Nga” về vụ thử thành công Poseidon - thiết bị không người lái dưới nước chạy bằng năng lượng hạt nhân Poseidon.

Ông Francken khẳng định NATO “không trong tình trạng chiến tranh với Nga và cũng không có mong muốn như vậy”, nhấn mạnh khối “về bản chất là một liên minh phòng thủ”. Ông nói thêm nguyên tắc “tấn công trả đũa” của NATO đã “không bị nghi ngờ suốt 76 năm qua” và chính điều đó tạo nên nền tảng cho chiến lược răn đe của khối.

“Đó chính là điều tôi muốn nói trong cuộc phỏng vấn, và tôi không rút lại một lời nào”, ông cho biết.

Phát ngôn mới được đưa ra khi ông Francken trả lời phỏng vấn tờ De Morgen của Bỉ đầu tuần này, trong đó ông bác bỏ lo ngại rằng việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine có thể khiến Nga đối đầu trực tiếp với NATO. Ông lập luận rằng Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân, bởi khối do Mỹ dẫn đầu “có thể xóa sổ Moscow khỏi bản đồ”, đồng thời nói rằng “nếu Brussels bị tấn công, Moscow cũng sẽ bị san phẳng”.

Thứ trưởng Nga Aleksandr Grushko sau đó nói phát ngôn của ông Francken phản ánh “bầu không khí chống Nga mù quáng đang bao trùm Tây Âu”. Đại sứ quán Nga tại Bỉ mô tả lời tuyên bố này là “phi lý và tách rời thực tế”.

Moscow từ lâu cho rằng xung đột ở Ukraine thực chất là “cuộc chiến ủy nhiệm” giữa Nga và NATO, và các gói viện trợ vũ khí từ phương Tây chỉ kéo dài giao tranh chứ không thể thay đổi kết cục cuối cùng.