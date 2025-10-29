Đại sứ Mỹ tại NATO: Ông Donald Trump có cách buộc Nga đàm phán về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn còn nhiều lựa chọn ngoài lệnh trừng phạt để gây áp lực buộc Nga đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Ông Matthew Whitaker, đại diện thường trực của Mỹ tại NATO, hôm 28-10 đưa ra nhận định trên khi trả lời phỏng vấn trang Bloomberg.

Ông Whitaker ám chỉ rằng Nhà Trắng sẵn sàng leo thang các biện pháp trừng phạt chống lại Nga nếu nước này tiếp tục phớt lờ lời kêu gọi đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker. Ảnh: AP

Hồi tuần trước, ông Donald Trump công bố các lệnh trừng phạt toàn diện đối với Rosneft và Lukoil, hai nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất của Nga, nhằm bóp nghẹt nguồn thu của Nga và buộc Moscow có bước đột phá ngoại giao.

Theo tờ Kyiv Post, Lukoil và Rosneft đã mất tổng cộng 11,5 tỉ USD giá trị thị trường kể từ khi các lệnh trừng phạt được áp đặt, bất chấp tuyên bố của Moscow rằng nền kinh tế Nga miễn nhiễm với các hình phạt như vậy.

Ông Whitaker cho rằng động thái này có thể buộc Tổng thống Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt cuộc xung đột, ít nhất là ký kết một lệnh ngừng bắn giúp mở đường cho giải pháp cuối cùng.

Mỹ và các đồng minh châu Âu đã thúc đẩy lệnh ngừng bắn và tạm dừng xung đột dọc các chiến tuyến hiện tại nhưng các quan chức Điện Kremlin phớt lờ lời kêu gọi này, cho rằng một đề xuất như vậy sẽ "bỏ qua nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột.

Trong diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm 28-10 cho biết Moscow sẵn sàng đưa cam kết không tấn công mọi quốc gia thành viên NATO hay Liên minh châu Âu (EU) vào các bảo đảm an ninh trong tương lai.

Ông Lavrov đưa ra tuyên bố trên tại phiên họp toàn thể của Hội nghị Quốc tế lần thứ 3 về An ninh Á-Âu tại thủ đô Minsk - Belarus.

Ông Lavrov lập luận các nhà lãnh đạo EU đang tránh các cuộc thảo luận như vậy với Nga và thay vào đó tìm kiếm các cam kết đảm bảo an ninh hậu xung đột để đối phó Nga.

Ông Lavrov nói thêm rằng Nga muốn Bắc cực là một khu vực hòa bình và hợp tác nhưng kế hoạch tăng cường sự hiện diện của NATO trong khu vực không thể không gây ra lo ngại.

Ông cũng cáo buộc NATO đang mở rộng sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương với mục tiêu "kiềm chế Trung Quốc, cô lập Nga và đối đầu với Triều Tiên", đồng thời đổ lỗi cho phương Tây đang chuẩn bị cho một "cuộc chiến tranh lớn mới ở châu Âu".

Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhắc lại cáo buộc của Moscow rằng các thành viên NATO châu Âu đang kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông tuyên bố rằng hầu hết các nước này đang làm "mọi thứ trong khả năng" để thuyết phục Washington từ bỏ ý định giải quyết cuộc xung đột.