Nga tuyên bố "siết" 2 thành phố chiến lược, Ukraine bảo "chỉ là tưởng tượng"

Phát biểu tại một bệnh viện quân y ở Moscow trong cuộc gặp các binh sĩ bị thương hôm 29-10, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga đã "bao vây lực lượng Ukraine ở Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk và Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv".

Nhà lãnh đạo Nga còn tuyên bố sẵn sàng mở "hành lang an toàn" để các phóng viên phương Tây "tận mắt chứng kiến tình hình thực tế".

Một khẩu pháo tự hành của Nga đang di chuyển để khai hỏa về phía các vị trí của Ukraine hôm 29-10. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/AP

Tổng thống Putin nhấn mạnh việc bao vây là kết quả của ưu thế vượt trội về binh lực và vũ khí mà Nga đang đẩy mạnh dọc chiến tuyến dài khoảng 1.000 km.

Chủ nhân Điện Kremlin nói thêm Moscow sẵn sàng "đàm phán về một thỏa thuận đầu hàng" nếu binh sĩ Ukraine chấp nhận rút khỏi hai thành phố trên.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine khẳng định tuyên bố từ phía Nga chỉ là "những tưởng tượng, không đúng sự thực". Phát ngôn lực lượng miền Đông Hryhorii Shapoval nói với hãng AP rằng tình hình ở Pokrovsk tuy "khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát".

Lực lượng Ukraine đang bảo vệ Pokrovsk cho biết Nga đã triển khai khoảng 11.000 binh sĩ với mục tiêu bao vây thành phố nhưng chưa đạt được.

Kiev thừa nhận một số đơn vị Nga đã "xâm nhập được vào ngoại ô Pokrovsk", song bác bỏ việc thành phố bị "bao vây không lối thoát".

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Washington – Mỹ cho hay Nga có "một số bước tiến nhỏ ở khu vực Pokrovsk" nhưng "chưa kiểm soát được bất kỳ vị trí nào bên trong thành phố".

Người phát ngôn lực lượng liên hợp Ukraine Viktor Trehubov cũng phản bác mạnh mẽ: "Nói thẳng ra, không có chuyện bao vây nào cả". Vị này cũng nhấn mạnh Nga đã tìm cách chiếm Pokrovsk hơn một năm nay nhưng không thành công.

TP Pokrovsk từng là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine trước khi phần lớn bị phá hủy trong các trận giao tranh dữ dội.

Trong khi chiến sự ở tiền tuyến nóng bỏng, Ukraine vẫn tiếp tục tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố vừa bắn hạ khoảng 100 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trên 5 khu vực, bao gồm cả thủ đô Moscow.

Nhiều sân bay phải tạm dừng hoạt động, trong đó có ba sân bay ở thủ đô Nga.

Cùng thời điểm, phía Kiev nói rằng Nga đã phóng 126 UAV tấn công vào các mục tiêu của Ukraine.