Ông Tập lên tiếng sau cuộc gặp với ông Trump

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp sáng 30/10. Ảnh: Getty

Trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Hàn Quốc ngày 30/10, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết Bắc Kinh và Washington đã đạt được “đồng thuận” trong việc giải quyết “các vấn đề thương mại lớn”, theo Tân Hoa Xã.

Ông Tập nói, các nhóm công tác hai bên sẽ tiếp tục làm việc để đưa ra những kết quả cụ thể đóng vai trò như “liều thuốc trấn an” cho cả hai nền kinh tế.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng khẳng định hai nước có triển vọng hợp tác rộng mở trong các lĩnh vực như kiểm soát nhập cư bất hợp pháp, chống tội phạm mạng, rửa tiền và phát triển trí tuệ nhân tạo.

“Trung Quốc và Mỹ có thể cùng nhau thể hiện tinh thần trách nhiệm của các cường quốc, hợp tác để đạt được những kết quả thiết thực và có lợi, không chỉ cho hai nước, mà còn cho thế giới”, ông Tập phát biểu.

Trong phần mở đầu cuộc gặp, ông Tập cho rằng “việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đôi khi có va chạm là điều bình thường”, đồng thời kêu gọi hai bên hợp tác để “giữ cho con tàu khổng lồ của quan hệ song phương tiếp tục tiến về phía trước”. Ông Tập cũng ca ngợi các nỗ lực của ông Trump trong việc xử lý các điểm nóng khu vực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty

Phát biểu sau cuộc gặp tại thành phố cảng Busan (Hàn Quốc), ông Trump gọi đây là “một cuộc gặp tuyệt vời và thành công lớn”, ca ngợi ông Tập là “một nhà lãnh đạo kiệt xuất của một quốc gia hùng mạnh”. Ông Trump cũng cho biết sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau.

Trả lời báo chí trên chuyên cơ Không Lực Một, ông Trump xác nhận hai bên đã đạt được một thỏa thuận quan trọng gồm 3 điểm chính.

Thứ nhất, Mỹ giảm một nửa mức thuế liên quan đến fentanyl, từ 20% xuống 10%, giúp tổng thuế suất đối với hàng hóa Trung Quốc giảm từ 57% còn 47%.

Thứ hai, Trung Quốc cam kết mua “khối lượng lớn đậu tương và nông sản Mỹ”, điều được xem là nhượng bộ đáng kể của Bắc Kinh.

Thứ ba, hai nước thống nhất gia hạn một năm thỏa thuận bảo đảm nguồn cung đất hiếm, các vật liệu quan trọng trong ngành công nghệ cao.

“Toàn bộ vấn đề đất hiếm đã được giải quyết và điều đó có lợi cho cả thế giới”, ông Trump nói. “Không còn rào cản nào nữa về đất hiếm; hy vọng chúng ta sẽ không phải nhắc đến cụm từ đó trong một thời gian”.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập diễn ra trong gần 2 giờ tại Hàn Quốc. Ảnh: Getty

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump kéo dài 1 giờ 40 phút. Đây là lần đầu tiên ông Trump và ông Tập gặp trực tiếp kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025.

Các chuyên gia đánh giá cao việc nối lại đối thoại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, song cho rằng vẫn còn nhiều thách thức.

Ông Tianchen Xu, chuyên gia kinh tế của The Economist Intelligence Unit (trụ sở ở Anh), nhận định rằng ông Tập “đang cố gắng tạo ra bầu không khí thuận lợi cho một thỏa thuận thương mại”.

Còn theo ông Han Shen Lin, giám đốc khu vực Trung Quốc của công ty tư vấn chiến lược The Asia Group (trụ sở ở Mỹ), cuộc gặp này “giống như một bước tạm dừng chiến thuật hơn là một đột phá chiến lược”, khi những bất đồng về công nghệ, chuỗi cung ứng và an ninh vẫn còn tồn tại.

“Dẫu vậy, một thỏa thuận đình chiến tạm thời vẫn tốt hơn là để cuộc chiến thương mại leo thang mất kiểm soát”, ông Lin nói.

Ông Curtis Chin, chủ tịch nhóm nghiên cứu cấp cao tại Viện Milken (Mỹ), nhấn mạnh: “Việc nối lại đối thoại và hợp tác, dù kết quả ngắn hạn ra sao, vẫn là điều thiết yếu để đưa quan hệ Mỹ - Trung tiến lên trong dài hạn”.