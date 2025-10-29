Nước thành viên NATO: Ukraine không thể giành lại lãnh thổ đã mất

Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto. Ảnh: Getty

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo kỳ cựu Bruno Vespa (Italia), Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto nói: “Việc Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ đã mất từ năm 2014 và sau tháng 2/2022 được xem là không thể. Nga sẽ không bao giờ nhượng bộ còn Ukraine thì không đủ sức để giành lại, ngay cả với sự hỗ trợ của đồng minh phương Tây”.

Ông Crosetto cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “không thể lùi bước”, vì hiến pháp Nga đã được sửa đổi để xác định các vùng của Ukraine đang do Moscow kiểm soát là “lãnh thổ Nga” về mặt pháp lý. “Điều đó khiến ông ấy không còn ở vị thế có thể đàm phán”, Bộ trưởng Quốc phòng Italia nói thêm.

Ngoài ra, ông Crosetto nói rằng ông “không biết liệu Ukraine có sẵn sàng nhượng lại lãnh thổ hay không”.

“Quyết định đó thuộc về người Ukraine”, ông Crosetto nói. “Chỉ họ mới có thể cân nhắc đâu là sự hy sinh lớn hơn – việc nhượng bộ lãnh thổ hay tiếp tục một cuộc xung đột đẫm máu có nguy cơ còn khốc liệt hơn nữa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Italia cũng cáo buộc Nga đang thực hiện một cuộc “chiến hỗn hợp” (hybrid war) mang tính nhận thức, với mục tiêu làm suy yếu và chia rẽ các quốc gia châu Âu. Ông Crosetto cho rằng Italia là mục tiêu hàng đầu của chiến dịch này.

Những phát biểu của ông Crosetto được đưa ra giữa lúc nhiều thông tin cho thấy các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ, Ukraine và Nga vẫn đang diễn ra ở “hậu trường”. Theo tờ Washington Post, trong một cuộc điện đàm gần đây giữa ông Trump và ông Putin, nhà lãnh đạo Nga được cho là ngụ ý sẵn sàng chấm dứt xung đột ở Ukraine và rút quân khỏi các vùng Zaporizhzhia và Kherson, với điều kiện phải được toàn quyền kiểm soát tỉnh Donetsk.

Trước đó, truyền thông Mỹ cũng đưa tin ông Trump được cho là đã yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận một phần yêu cầu về lãnh thổ của Moscow.

Nga và Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Italia.