Ông Zelensky phản ứng việc Nga đánh trúng nhà máy nhiệt điện công suất 830MW

Ảnh chụp nhà máy nhiệt điện Sloviansk vào năm 2024. Ảnh: Global Images Ukraine.

Đây là lần hiếm hoi trong vài tháng qua, Ukraine công khai cơ sở năng lượng bị Nga đánh trúng. Phát biểu trong thông điệp video, ông Zelensky gọi đây là hành động “gây sức ép”, nhấn mạnh “người bình thường không chiến đấu theo cách này”. Tuy nhiên, Ukraine thời gian qua cũng đẩy mạnh tấn công hạ tầng năng lượng trong lãnh thổ Nga, gây gián đoạn nguồn cung nhiên liệu ở một số nơi.

Nhà máy nhiệt điện Sloviansk bị đánh trúng có công suất 830 megawatt, nằm ở ngoại ô thành phố cùng tên. Hiện chưa rõ nhà máy còn hoạt động hay không. Đây là một trong nhiều mục tiêu bị tấn công trong đợt oanh kích quy mô lớn mà Nga tiến hành vào ngày 30/10 nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Sloviansk là một trong hai thành phố then chốt còn lại ở miền đông do Ukraine kiểm soát, chưa bị Nga tiến công trên thực địa.

Theo không quân Ukraine, trong cuộc tập kích ngày 30/10, Nga đã phóng tổng cộng 653 máy bay không người lái (UAV) và 52 tên lửa. Phòng không Ukraine đánh chặn được 592 UAV và 31 tên lửa. Tổng cộng 79 vụ nổ được ghi nhận tại 20 khu vực khác nhau trên khắp đất nước.

Tập đoàn năng lượng DTEK – công ty tư nhân lớn nhất của Ukraine – xác nhận nhiều nhà máy nhiệt điện trong các vùng khác nhau cũng bị tấn công, gây cháy và hư hại thiết bị. “Ngay sau vụ oanh kích của Nga, các kỹ sư năng lượng đã bắt đầu đánh giá và khắc phục thiệt hại”, DTEK thông báo.

Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng các nhà máy của DTEK bị tấn công. Giám đốc điều hành DTEK Maxim Timchenko cảnh báo: “Đây là đòn giáng nặng nề vào nỗ lực duy trì nguồn điện cho mùa đông. Với cường độ tấn công trong hai tháng qua, có thể thấy Nga đang hướng tới việc phá hủy hoàn toàn hệ thống năng lượng của Ukraine”.

Do các đợt tấn công ồ ạt, toàn bộ các tỉnh Ukraine phải thực hiện cắt điện khẩn cấp.