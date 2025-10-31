Thế giới 24h: Nga cắm cờ ở cửa ngõ thành trì Pokrovsk của Ukraine

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent.

Ukraine ngày càng gặp bất lợi ở Pokrovsk

Theo Kyiv Independent, Nga được cho là đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) để cắm cờ, chứng minh rằng quân đội nước này đã kiểm soát hỏa lực trên tuyến đường cao tốc quan trọng cuối cùng kết nối Pokrovsk với bên ngoài.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tung lực lượng đáng kể vào trận đánh ở Pokrovsk với 11.000 binh sĩ, 100 xe tăng, 260 xe bọc thép và 160 khẩu pháo các loại.

Phát biểu trong chuyến thăm một bệnh viện quân sự ở Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói quân đội Nga sẵn sàng ngừng bắn ở một số khu vực cụ thể trong “vài giờ” để các phóng viên nước ngoài có thể tiếp cận, trò chuyện với các binh sĩ Ukraine – những người sẽ kể câu chuyện “về việc bản thân họ bị bao vây ra sao”.

Theo Kyiv Independent, báo cáo của các chỉ huy Ukraine ở tiền tuyến cho thấy Nga chưa bao vây hoàn toàn, nhưng tình hình chắc chắn đang rất biến động và xấu đi đối với lực lượng phòng thủ.

Roman Pohorilyi, đồng sáng lập nhóm phân tích Deep State, nói Ukraine chưa có phương án hiệu quả để đối phó việc Nga từng bước kiểm soát Pokrovsk.

Chiến thuật đẩy lùi lực lượng Nga xâm nhập hồi tháng 7 nay đã không còn tác dụng. “Thực tế là Nga đã tạo thế vững chắc ở phía nam Pokrovsk và nhờ đó ngày càng mở rộng kiểm soát”, Pohorilyi nói.

Với việc Nga đang từng bước khép vòng vây ở mặt trận Pokrovsk, cùng với mạng lưới UAV phong tỏa các tuyến đường hậu cần, thế trận bảo vệ Pokrovsk hiện tại không còn có lợi cho Ukraine, Kyiv Independent kết luận.

Ông Zelensky lên tiếng sau khi Nga phóng 650 UAV, 50 tên lửa

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/10 thông báo về một trong những cuộc tập kích dữ dội nhất của Nga trong nhiều tháng. Ông Zelensky nói quân đội Nga đã phóng hơn 650 UAV và hơn 50 tên lửa các loại, bao gồm tên lửa đạn đạo nhằm vào mục tiêu trên khắp Ukraine.

“Chúng tôi đã bắn hạ nhiều mục tiêu trên không. Nhưng đáng tiếc, có các tên lửa và UAV của đối phương đánh trúng mục tiêu”, ông Zelensky nói.

Đòn tập kích của Nga nhắm vào các hạ tầng năng lượng, gây gián đoạn truyền tải điện và nước ở các vùng Vinnytsia, Kiev, Mykolaiv, Cherkasy, Poltava, Dnipropetrovsk, Chernihiv, Sumy, Ivano-Frankivsk và Lviv.

Ông Zelensky cho biết các lực lượng khẩn cấp đang nỗ lực khôi phục điện và nước “nhanh nhất có thể”. Tổng thống Ukraine hối thúc các đồng minh phương Tây gây sức ép mạnh hơn nữa với Moscow, bao gồm áp đặt thêm trừng phạt trong lĩnh vực năng lượng và tài chính.

“Chúng tôi kỳ vọng Mỹ, châu Âu, nhóm G7 sẽ không để mặc Nga phá hủy tất cả mọi thứ”, ông Zelensky nói. “Nga phải hứng chịu hậu quả”.

Cảnh sát Brazil đột kích băng đảng, 132 người chết

Cuộc đột kích chết chóc nhất lịch sử Brazil đã khiến dư luận địa phương phẫn nộ. Ảnh: Reuters.

Cuộc đột kích của cảnh sát Brazil nhằm vào một băng đảng ma túy đã khiến 132 người chết tại khu ổ chuột ở thành phố Rio de Janeiro. Đây được xem là cuộc đột kích băng đảng chết chóc nhất lịch sử Brazil.

Nhà chức trách Brazil giải thích số người thiệt mạng bên trong khu ổ chuột chiếm một nửa. Làn sóng biểu tình phản đối việc cảnh sát sử dụng vũ lực quá mức đã nổ ra. Một số nhà hoạt động kêu gọi thống đốc bang Rio de Janeiro từ chức.

Người dân địa phương gọi đây là cuộc “tàn sát”. Theo cảnh sát Brazil, chiến dịch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng. Cảnh sát có tay trong dụ các thành viên băng đảng đến khu vực mà họ bố trí phục kích từ trước.

Khoảng 2.500 cảnh sát và binh sĩ quân đội tham gia chiến dịch nhằm vào băng đảng Comando Vermelho, một trong những tổ chức tội phạm lâu đời nhất ở Brazil. Các tay súng băng đảng đã bắn trả lực lượng an ninh, dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn ở hai khu dân cư thuộc khu ổ chuột. Không rõ tất cả 132 người thiệt mạng có phải là thành viên băng đảng hay không, nhưng phía cảnh sát ghi nhận 4 sĩ quan thiệt mạng.

Cá nhân Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã bị “sốc”. Theo lời kể của một quan chức chính phủ Brazil, ông Lula “rất kinh ngạc” khi chính quyền liên bang không hề được thông báo về chiến dịch.