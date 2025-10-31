Ukraine bắt công dân Anh với cáo buộc làm gián điệp cho Nga, London có động thái

Ngày 30-10, Anh cho biết đã liên hệ với Ukraine sau khi một cựu huấn luyện viên quân sự người Anh bị Kiev bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Nga, theo hãng tin AFP.

Ukraine bắt người đàn ông này hồi đầu tuần, cho rằng người này đã chuyển thông tin cho Nga về các cố vấn quân sự nước ngoài tại Ukraine và tọa độ các trung tâm huấn luyện của quân đội.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết cựu huấn luyện viên trên là công dân Anh, đến Ukraine năm 2024, từng huấn luyện quân đội và làm việc trong lực lượng biên phòng Ukraine trước khi đồng ý hợp tác với Nga.

Bộ Ngoại giao Anh ngày 30-10 nói với AFP rằng London “biết về các báo cáo liên quan việc một công dân Anh bị giam tại Ukraine”.

“Chúng tôi vẫn đang duy trì liên hệ chặt chẽ với giới chức Ukraine” - Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển Anh (FCDO) cho biết.

Một cựu huấn luyện viên quân đội người Anh, không nêu tên, bị Ukraine bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Nga. Ảnh: Telegram/Văn phòng Tổng chưởng lý Ukraine

Ukraine chưa bình luận về phản ứng của phía Anh.

Theo Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã hướng dẫn người này chế tạo thiết bị nổ và cung cấp cho ông này một khẩu súng ngắn cùng đạn dược.

Tổng công tố Ukraine cáo buộc cựu huấn luyện viên này “đã tìm cách tiếp cận chỉ huy các đơn vị quân đội” Ukraine để nhận được khoản tiền 6.000 USD.

Người này có thể đối mặt mức án lên tới 12 năm tù vì các cáo buộc trên.

Cả Moscow và Kiev thường xuyên công bố việc bắt những cá nhân bị cho là hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của phía đối phương, nhưng các vụ bắt giữ công dân nước ngoài như vậy là khá hiếm.