Phản ứng gắt của Nga khi nước thành viên NATO dọa "xóa Moscow khỏi bản đồ"

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken. Ảnh: Bloomberg

Đài RT ngày 29/10 đưa tin, Nga cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken đã có phát ngôn “vô trách nhiệm” sau khi ông Francken nói rằng NATO có thể “xóa sổ Moscow khỏi bản đồ”.

Trong cuộc phỏng vấn đăng trên tờ De Morgen ngày 27/10, ông Francken gạt bỏ lo ngại rằng việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất cho Ukraine có thể dẫn tới xung đột toàn diện giữa Nga và NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ lập luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân vì nếu làm vậy, “NATO có thể đáp trả mạnh tới mức xóa Moscow khỏi bản đồ”. Ông Francken còn nói thêm rằng ông không lo ngại về khả năng Nga tấn công Brussels, vì điều đó sẽ khiến “Moscow bị san phẳng”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko nói với nhật báo RBC ngày 29/10 rằng phát ngôn của ông Francken phản ánh “bầu không khí hoang tưởng quân sự đang lan rộng ở Tây Âu”.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ cũng lên án tuyên bố mà họ gọi là “khiêu khích và vô trách nhiệm” này, gọi đó là “phi lý hoàn toàn và tách rời thực tế”.

Đại sứ quán Nga tại Bỉ cho rằng các quan chức EU như ông Francken đang “đe dọa tương lai của châu lục và có thể đẩy châu Âu vào một cuộc xung đột mới”.

Moscow nhiều lần khẳng định việc phương Tây liên tục cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không thể ngăn cản chiến dịch quân sự của Nga, mà chỉ khiến xung đột leo thang thêm.