Ukraine: Người đàn ông bị đưa đến văn phòng tuyển quân, ít phút sau súng nổ khiến hai sĩ quan trúng đạn

Các thành viên văn phòng tuyển quân Ukraine tuần tra trên đường phố để tìm người phù hợp nhập ngũ. Ảnh: Anadolu.

Theo tờ Kyiv Independent, vụ việc phản ánh căng thẳng trong xã hội Ukraine liên quan đến vấn đề cưỡng ép nhập ngũ. Quân đội Ukraine cần được bổ sung nhân lực một cách liên tục để bù đắp cho tổn thất trên chiến trường. Vấn đề thiếu nhân lực được cho là bắt đầu xuất hiện từ năm ngoái và ngày càng nghiêm trọng hơn.

Sự việc mới nhất xảy ra khi một người đàn ông bị quân nhân và cảnh sát áp giải đến văn phòng tuyển quân ở thành phố Kremenchuk để hoàn thiện thủ tục nhập ngũ. Khi được các sĩ quan tuyển quân hỏi có mang theo vật gì trái phép trong người không, người đàn ông đã rút ra khẩu súng Tokarev thời Liên Xô, bắn liên tiếp về phía các sĩ quan tuyển quân, khiến hai người bị thương ở phần dưới cơ thể. Hai sĩ quan được đưa đến bệnh viện, may mắn là tính mạng không bị đe dọa.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 30/10. Người nổ súng đã bị cảnh sát khống chế và tạm giữ để phục vụ điều tra.

Đây không phải lần đầu tiên có sĩ quan quân đội Ukraine trúng đạn liên quan hoạt động tuyển quân. Ngày 1/2/2025, một binh sĩ Ukraine thuộc trung tâm tuyển quân ở thành phố Poltava, bị bắn khi đang đưa lính nghĩa vụ đến một trung tâm huấn luyện.

Cũng trong tháng 2, một vụ nổ xảy ra tại trung tâm tuyển quân ở thành phố Rivne, miền tây Ukraine, khiến một người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Ukraine hiện vẫn đang trong giai đoạn thiết quân luật vì xung đột với Nga. Tất cả nam giới từ 25 đến 60 tuổi đều có nghĩa vụ phải nhập ngũ nếu đạt yêu cầu về sức khỏe.

Kể từ năm ngoái, do tình trạng thiếu nhân lực lan rộng, các sĩ quan tuyển quân Ukraine phải áp dụng nhiều biện pháp mạnh để tìm được người nhập ngũ, áp giải họ lên xe và đưa đến trung tâm tuyển quân để làm thủ tục.