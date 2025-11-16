Ukraine tập kích dữ dội, loạt sân bay Nga đóng cửa tạm thời

Thông tấn Nga Interfax sáng nay (16/11) dẫn lời thống đốc bang Orenburg của Nga Yevgeny Solntsev thông báo áp dụng "chế độ hạn chế giao thông đường không" vì lí do an ninh. "Sân bay Orenburg tạm thời không cho máy bay cất, hạ cánh", ông Solntsev nêu.

Trực thăng Ka-52 của Nga, một trong những vũ khí được sử dụng để đánh chặn UAV Ukraine. Ảnh minh họa: ITN

Trước đó, từ đêm 15/11, các biện pháp hạn chế tương tự đã được ban bố ở khu vực Ufa, Kazan, Penza và Samara sau khi giới chức Nga phát cảnh báo Ukraine mở đợt tập kích mới bằng máy bay không người lái (UAV).

Chưa có báo cáo thiệt hại của đợt tập kích. Bộ Quốc phòng Nga đêm 15/11 thông báo phá huỷ tổng cộng 36 UAV Ukraine trên bầu trời các bang Belgorod, Voronezh, Saratov và ở bán đảo Crimea. Tại Volgograd, 3 người bị thương do mảnh UAV rơi xuống toà nhà dân cư.

Nga và Ukraine những ngày qua thường xuyên tập kích mục tiêu bên lãnh thổ đối phương bằng UAV và tên lửa, nhắm mục tiêu chủ yếu vào hạ tầng năng lượng.

Không quân Ukraine ngày 15/11 thông báo Nga từ lúc rạng sáng cùng ngày mở đợt tập kích vào các mục tiêu ở Ukraine với 3 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal Kh-47M2 và 135 máy bay không người lái (UAV), trong đó có 80 UAV tự sát Shahed/Geran.

Trong số đó, không quân Ukraine tuyên bố "đánh chặn hoặc áp chế" được 2/3 tên lửa Kinzhal và 90 UAV các loại. "Đã ghi nhận 13 địa điểm trúng tên lửa và UAV. Ngoài ra, mảnh vỡ của các vụ đánh chặn rơi xuống 4 vị trí", không quân Ukraine nêu.

Sau hơn 3 năm rưỡi giao tranh, đồng thời với đà tiến công hiệu quả ở tiền tuyến, Nga đang sử dụng ngày một nhiều UAV hơn trong các cuộc tập kích Ukraine. Dữ liệu của tình báo Ukraine cho thấy Moscow xuất xưởng khoảng 30.000 phi cơ dòng Geran trong năm nay và sản lượng có thể tăng gấp đôi vào năm 2026.

UAV Geran không quá phức tạp về công nghệ, nhưng hiệu quả và giá rẻ để sản xuất số lượng lớn trong thời gian ngắn. Điều này cho phép Nga phóng đến hơn 700 chiếc trong mỗi lần tập kích, giúp áp đảo lưới phòng không ngày càng suy kiệt của Kiev.