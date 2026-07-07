Biển người đưa tiễn cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Quan tài của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei được phủ lá quốc kỳ Iran; đi cùng là di quan của các thành viên gia đình ông - những người cũng đã thiệt mạng vào ngày 28/2 trong loạt không kích đầu tiên do Mỹ và Israel phát động.

Quan tài được đặt trên một chiếc xe tải được trang trí giống như đền thờ của một imam - nhà lãnh đạo tinh thần tối cao, được xem là hậu duệ của nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo.

Sự tham gia của đông đảo người dân Iran được xem như một dấu hiệu của sức mạnh dân tộc. Lễ tang diễn ra khi Iran đang đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột. Hình ảnh từ trực thăng được phát sóng trên truyền hình nhà nước Iran cho thấy một đám đông khổng lồ trải dài từ Quảng trường Azadi, hay Quảng trường Tự do, thủ đô Tehran. Đám đông dường như đông hơn đám đông tham dự lễ tang năm 2020 của cố tướng Qassem Soleimani chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran.

Những người tới dự lễ đưa tang đứng dọc theo xe tang và trên những tuyến đường ở Tehran mang theo các biểu ngữ, bảng hiệu và băng rôn kêu gọi báo thù cho tội ác của Mỹ và Israel.

Những người dân Iran cố gắng vươn tay chạm vào chiếc xe tang và một số người tung đồ vật cá nhân để chạm vào quan tài, một phong tục phổ biến ở Iran được coi là một lời chúc phúc.

Một người đàn ông cầm bức ảnh của tân Lãnh tụ tối cao của Iran, Mojtaba Khamenei, con trai của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ông Mojtaba không xuất hiện tại lễ đưa tang của cha mình.

Quan tài của cố Lãnh đạo Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và các thành viên gia đình ông được đặt trên một bệ đá tại Đại Thánh đường Hồi giáo Imam Khomeini Mosalla ở Tehran.

Các thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trong bộ quân phục, vẫy cờ của nhánh Hồi giáo Shia trong lễ đưa tang.

Đoàn xe đưa tang đi qua các đường phố thủ đô Tehran trong một hành trình kéo dài khoảng 12 giờ để đến Sân bay Quốc tế Mehrabad. Chính quyền Iran đã phong tỏa các tuyến đường, không phận và tạm dừng cuộc sống thường nhật để phục vụ tang lễ, bắt đầu từ thứ Bảy (4/7) và sẽ kết thúc vào thứ Năm (9/7). Cố Lãnh tụ Tối cao được an táng tại đền Imam Reza ở Mashhad, quê hương của ông.