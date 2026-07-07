Siêu bão Ba Vì đạt đỉnh điểm cường độ, gây gió mạnh diện rộng trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (7/7) siêu bão Ba Vì đã giảm xuống cấp 16, mặc dù vẫn giữ cường độ siêu bão nhưng đã giảm đi 1 cấp so với ngày hôm qua; lúc 7 giờ sáng nay vị trí tâm siêu bão Ba Vì ở vào khoảng 16.2N-140.0E, hiện siêu bão Ba Vì cách miền Trung Philippines khoảng 1850km về phía Đông và cách Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 2100km về phía Đông Nam.

Dự báo trong 24 giờ tới siêu bão Ba Vì di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 25-30km/h; từ khoảng ngày 9/7 siêu bão Ba Vì di chuyển chậm lại còn khoảng 15-20km và đổi hướng, di chuyển Tây Tây Bắc hướng về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc); cường độ mạnh cấp siêu bão sẽ còn duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới.

Dự báo đường đi siêu bão Ba Vì của cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Khoảng ngày 10/7 cường độ siêu bão Ba Vì sẽ giảm dần; dự báo khoảng ngày 11/7 bão sẽ di chuyển qua phần phía Bắc của đảo Đài Loan (Trung Quốc), đến khoảng ngày 12/7 tức chủ nhật tuần này bão sẽ đổ bộ vào khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần.

Hình ảnh của siêu bão Ba Vì trên ảnh mây vệ tinh Himawari của Nhật Bản lúc 7h30 sáng ngày 7/7/2026.

Cơ quan khí tượng nhận định, dù rất ít khả năng đi vào Biển Đông, nhưng do hoàn lưu siêu bão có bán kính cực kỳ rộng lớn nên siêu bão Ba Vì cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông, từ ngày 9/7 gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) sẽ mạnh dần lên cấp 6; từ ngày 10-11/7 toàn bộ khu vực Bắc, Giữa và Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa) có thể mạnh lên tới cấp 6-7, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi để đảm bảo an toàn. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn vẫn đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì.