Chính phủ Venezuela trao Huy chương Anh hùng tặng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam

Thông tin từ đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tham gia giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã ký quyết định trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất tặng tập thể đoàn Việt Nam; đồng thời trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì tặng 124 cá nhân của đoàn.

Đại diện Chính phủ Venezuela trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" tặng đoàn Việt Nam.

Đây là phần thưởng cao quý của Chính phủ Venezuela nhằm ghi nhận và tôn vinh những cống hiến của tập thể, cũng như các thành viên đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu thảm họa động đất kép.

Ngày 6/7 (giờ địa phương), đại diện Chính phủ Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" tặng tập thể và các cá nhân của đoàn Việt Nam.

Trước đó, ngày 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã đến tận nơi đóng quân thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn Việt Nam.

Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela đã trao Huân chương Công trạng Phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của đoàn Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất tại Venezuela.

Đến nay, đoàn Việt Nam đã tìm thấy, đưa ra khỏi những đống đổ nát hàng chục thi thể nạn nhân và bàn giao cho chính quyền nước sở tại, góp phần xoa dịu nỗi đau quá lớn của đất nước và nhân dân Venezuela. Cùng đó, đoàn còn tiến hành khám, cấp thuốc miễn phí, tặng quà, hỗ trợ người dân địa phương di chuyển tài sản.