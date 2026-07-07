Israel phát cảnh báo cứng rắn giữa lúc Iran tổ chức quốc tang cố lãnh đạo tối cao

Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Israel, ngày 6/7, ông Katz cho rằng ông Khamenei là người "khởi xướng và chỉ đạo kế hoạch tiêu diệt Israel từ Iran cũng như trên khắp khu vực", đồng thời khẳng định việc Israel tiến hành chiến dịch nhằm vào nhà lãnh đạo Iran là nhằm loại bỏ mối đe dọa an ninh đối với nước này.

Người dân Iran tổ chức quốc tang cho cố lãnh đạo tối cao. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng nhận định các cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran trong thời gian qua đã "loại bỏ những mối đe dọa hiện hữu trước mắt đối với Israel" và "làm suy yếu đáng kể năng lực chiến lược của Iran". Những tuyên bố này phản ánh quan điểm chính thức của Tel Aviv.

Những phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran vẫn ở mức cao, dù hai bên đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian sau nhiều tuần giao tranh. Trong khi Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì năng lực răn đe và khẳng định sự ủng hộ đối với các lực lượng đồng minh trong khu vực, Israel cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách ngăn chặn mọi mối đe dọa mà nước này cho là xuất phát từ Iran.

Giới quan sát nhận định những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cho thấy nguy cơ đối đầu vẫn hiện hữu, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.