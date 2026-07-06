Điện Kremlin lần đầu tuyên bố Nga đang tiến hành chiến tranh với Ukraine, không chỉ là "chiến dịch quân sự đặc biệt"

Binh sĩ Nga trên chiến trường Ukraine

Mở rộng vùng đệm

Trả lời phỏng vấn nhà báo Nga Pavel Zarubin hôm Chủ nhật 5/7, Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết: "Để đảm bảo an toàn cho người dân, chúng ta sẽ phải thiết lập một vùng an ninh, hay vùng đệm.Nó đang được tạo ra, và nó đang được tạo ra một cách có hệ thống".

Ông Peskov nói rằng không ai nên nghi ngờ việc khu vực này sẽ được thiết lập "ở mức độ cần thiết để đảm bảo an ninh của chúng ta", đồng thời viện dẫn những gì ông gọi là "những kết quả đáng kể" về sự tiến công của quân đội Nga.

Ông cho rằng việc thiết lập vùng đệm có liên quan đến tuyên bố của Nga về việc chiếm được Konstantinovka, thành phố công nghiệp tiền tuyến ở vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Phát biểu tại một sở chỉ huy phụ trợ hôm thứ Sáu, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả việc chiếm giữ này là "giai đoạn đầu tiên, nhưng rất quan trọng, trong việc chiếm giữ cứ điểm phòng thủ Sloviansk-Kramatorsk vốn đã rất quan trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine".

Cũng trong cuộc gặp đó, ông Putin cho biết việc thiết lập vùng an ninh ở khu vực biên giới thuộc các vùng Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk của Ukraine đang "tiến hành theo kế hoạch".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ tuyên bố của Nga về Konstantinovka, cáo buộc ông Putin "cố tình nói dối với thế giới" về tình hình tiền tuyến.

Cuộc chiến tranh thực sự

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Peskov cho rằng cuộc xung đột đang biến thành một "cuộc chiến thực sự" vì các nước phương Tây đang thực sự tham gia vào cuộc chiến cùng với Kiev.

"Đây là chiến tranh, đây là một cuộc chiến tranh thực sự" - ông Peskov nói.

"Ban đầu nó là một chiến dịch quân sự đặc biệt. Giờ đây nó tiếp diễn như một cuộc chiến tranh, bởi vì đằng sau Kiev là Berlin, Paris, The Hague, Oslo và, thật không may, cả Washington nữa" - ông nói thêm.

Ông Peskov cho biết các vệ tinh phương Tây giúp lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu, và cơ sở hạ tầng phương Tây hướng dẫn vũ khí nước ngoài nhắm vào các mục tiêu của Nga.

Ông cũng cảnh báo về điều mà ông gọi là mối đe dọa "tan rã" đang bao trùm Ukraine, nói rằng nhiều người ở Ba Lan tin rằng những khu vực quan trọng của Ukraine về mặt lịch sử là lãnh thổ của Ba Lan.

"Họ hoàn toàn tin chắc rằng một phần đáng kể của Ukraine thực chất là lãnh thổ của Ba Lan" - Peskov nói.

Nga sẵn sàng đàm phán, đang chờ đợi Witkoff và Kushner

Ông Peskov cho biết Nga duy trì liên lạc với Mỹ thông qua các kênh hiện có và vẫn sẵn sàng đàm phán hòa bình.

"Hiện tại họ đang bận rộn. Khi nào có nhiều thời gian rảnh hơn, họ luôn được chào đón ở Moscow" - ông Peskov nói, đề cập Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Peskov bày tỏ hy vọng về "những nỗ lực thiện chí tiếp tục từ các nhà trung gian hòa giải của Mỹ" và cho biết, Moscow muốn đạt được mục tiêu của mình thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông bổ sung: "Chúng tôi hy vọng rằng Liên minh châu Âu sẽ không thành công trong việc hoàn toàn cản trở những triển vọng này."