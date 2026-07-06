Điện Kremlin bất ngờ ra điều kiện để đón ông Zelensky tới Moscow

Điện Kremlin tuyên bố Moscow hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Zelensky khi nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng đưa ra những quyết định quan trọng. (Ảnh Voiceofemirates).

Moscow phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại

Theo tuyên bố của Điện Kremlin, lập trường của Nga vẫn dựa trên khả năng duy trì các cuộc tiếp xúc trực tiếp với phía Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, một cuộc gặp ở cấp nguyên thủ chỉ có ý nghĩa khi gắn với các quyết định mang tính thực chất, có thể góp phần thúc đẩy nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột kéo dài giữa hai nước.

Điện Kremlin cũng khẳng định Moscow sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Zelensky nếu các điều kiện chính trị cần thiết được đáp ứng và cuộc gặp có thể mang lại tiến triển cụ thể trong tiến trình hòa bình.

Cuộc gặp phải mang lại kết quả thực tế

Theo phía Nga, bất kỳ chuyến thăm nào của Tổng thống Ukraine tới Moscow đều cần đi kèm với thiện chí đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt.

Thông điệp này cho thấy Nga không muốn một cuộc gặp chỉ mang tính nghi thức ngoại giao, mà kỳ vọng các nhà lãnh đạo có thể đạt được những kết quả cụ thể, giúp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa hai bên.

Nói cách khác, Moscow cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh chỉ nên diễn ra khi có cơ sở để đạt được các thỏa thuận có ý nghĩa, thay vì chỉ mang tính biểu tượng.

Chờ tín hiệu nối lại đàm phán

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn.

Sau nhiều tháng bế tắc về chính trị, cộng đồng quốc tế đang theo dõi sát mọi tín hiệu có thể mở đường cho việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev, vốn đã bị đình trệ trong thời gian dài.

Giới quan sát cho rằng phát biểu mới của Điện Kremlin có thể được xem là một tín hiệu cho thấy Nga vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, dù triển vọng tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn phụ thuộc vào việc hai bên có đạt được những điều kiện và mục tiêu đàm phán cụ thể hay không.