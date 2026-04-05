Bắt giữ cháu gái tướng Iran: Cáo buộc từ Mỹ và phủ nhận của gia đình

Cụ thể, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4-4, các đặc vụ liên bang đã bắt giữ hai thân nhân của tướng Iran Qasem Soleimani - chỉ huy cấp cao Iran bị Mỹ ám sát năm 2020, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Iran đã bước sang tháng thứ hai.

Tờ Politico cho biết tướng Soleimani từng kiểm soát nhiều lực lượng dân quân, nhóm tôn giáo và bộ tộc tạo nên sức mạnh quân sự của Iran. Ông bị tiêu diệt trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2020.

Ngày 4-4, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc rằng cháu gái của ông Soleimani là bà Hamideh Soleimani Afshar đã "tuyên truyền cho chế độ của Iran trong khi tận hưởng cuộc sống xa hoa tại Los Angeles".

Bà Hamideh Soleimani Afshar và con gái Sarinasadat Hosseiny (người nhập cảnh Mỹ năm 2015 bằng thị thực sinh viên) đều bị thu hồi thẻ xanh. Người trong hình là Sarinasadat Hosseiny (con gái của bà Hamideh Soleimani Afshar). Ảnh: Facebook/Instagram

Bà Afshar và con gái đang bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) giam giữ, sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio chấm dứt tư cách thường trú nhân hợp pháp của họ trong tuần này. Chồng của bà cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, theo tờ The Hill.

Ông Rubio viết trên mạng xã hội X: "Cho đến gần đây, Hamideh Soleimani Afshar và con gái vẫn là những người có thẻ xanh sống xa hoa tại Mỹ. Afshar là cháu gái của cố Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani. Bà cũng là một người công khai ủng hộ Iran, từng ăn mừng các cuộc tấn công nhắm vào người Mỹ và gọi đất nước chúng ta là "kẻ thù lớn nhất".

Theo bà Lauren Bis, quyền Phó Giám đốc An ninh Nội địa, bà Afshar nhập cảnh vào Mỹ năm 2015 bằng thị thực du lịch, còn con gái bà đi theo diện thị thực sinh viên. Trong đơn xin nhập tịch vào năm 2025, bà Afshar nói rằng đã đi Iran 4 lần kể từ khi có thẻ xanh.

Bà Bis khẳng định: "Việc bà ấy về Iran cho thấy các yêu cầu xin tị nạn trước đó là gian lận. Nếu chúng tôi có lý do tin rằng người sở hữu thẻ xanh gây ra mối đe dọa cho nước Mỹ, thẻ đó sẽ bị thu hồi".

Bà Afshar nhập cảnh Mỹ năm 2015 bằng thị thực du lịch và được cấp quyền tị nạn vào năm 2019. Tài khoản Instagram cá nhân của bà hiện đã bị xóa. Ảnh: Instagram/hamideafshar

Theo đài BBC, truyền thông Iran ngày 4-4 dẫn lời bà Narjes Soleimani - con gái cố tướng Soleimani - đã lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc từ phía Mỹ.

Bà Narjes Soleimani khẳng định gia đình của cố chỉ huy quân sự này chưa từng sinh sống tại Mỹ.

Đồng thời, bà nhấn mạnh tướng Soleimani không hề có người cháu gái nào mang tên Hamideh Soleimani Afshar như chính quyền Mỹ đã nêu trong lệnh bắt giữ. Phía gia đình cho rằng đây là những thông tin sai sự thật nhằm phục vụ mục đích tuyên truyền.

Cũng trong tháng 4, Ngoại trưởng Rubio đã hủy thị thực của con gái người đứng đầu bộ máy an ninh quốc gia Iran (người thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào tháng 3) và chồng bà này.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề công cộng toàn cầu Dylan Johnson viết trên X: "Cả hai đều không còn ở Mỹ và bị cấm nhập cảnh trong tương lai".