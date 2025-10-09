Truyền thông Ukraine: Kho dự trữ thiết giáp của Nga sắp cạn kiệt

Chuyên gia phân tích thông tin tình báo nguồn mở OSINT Jompy hôm 7/10 đã công bố các dữ liệu cập nhật về tình trạng kho thiết giáp của Nga dựa trên các hình ảnh vệ tinh thu thập trước đó.

Nghiên cứu của ông cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, Nga đã sử dụng 4.799 trong số 7.342 xe tăng trong cuộc xung đột với Ukraine. Nhiều xe tăng còn lại đang ở trong tình trạng xuống cấp, chỉ còn 23% trong số đó được phân loại là ở trạng thái tốt hoặc có thể sử dụng được.

Dữ liệu thống kê về kho thiết giáp của Nga.

Dữ liệu được công bố cho thấy xe tăng T-72B từng là xương sống của lực lượng thiết giáp Nga, đã giảm từ 1.478 chiếc xuống chỉ còn 292 chiếc. Kho dự trữ T-62 đã giảm gần một nửa, trong khi xe tăng dòng T-80 (bao gồm T-80BV và T-80UD) đã giảm từ hơn 1.450 chiếc xuống còn khoảng 292 chiếc. Ngay cả những mẫu xe cũ hơn như T-54 và T-55, từng bị coi là lỗi thời, cũng đã được Nga tái trang bị và đưa vào chiến đấu.

Tình hình tương tự cũng diễn ra với các loại khí tài khác. Xe chiến đấu bộ binh BMP của Nga đã giảm từ hơn 7.100 chiếc xuống còn 2.579 chiếc, và xe đổ bộ BMD hiện chỉ còn 166 chiếc. Xe bọc thép chở quân cũng bị giảm đáng kể, từ hơn 11.000 chiếc trước xung đột xuống chỉ còn hơn 5.000 chiếc vào năm 2025.

Nguồn dự trữ pháo binh cũng bị giảm sút - với pháo tự hành và pháo kéo cỡ lớn giảm gần một nửa. Theo đó, khoảng 23.602 khẩu pháo (bao gồm súng cối và pháo phòng không), khoảng 14.486 khẩu đã được nâng cấp và sử dụng, ước tính chỉ còn 39% còn trong kho dự trữ.

Với hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS, dữ liệu công bố cho thấy có 29 hệ thống BM-30 Smerch được Nga kích hoạt trong tổng số 43 hệ thống, 234 hệ thống Uragan được triển khai trong số 472 hệ thống và 1.027 hệ thống Grad được sử dụng trong số 1.068 hệ thống. Như vậy vẫn còn khoảng 18% lượng MLRS đang được lưu trữ trong kho.

Phân tích mới nhấn mạnh Moscow phải đối mặt với "thực tế kép": Nguồn dự trữ dễ huy động đang cạn dần và thiết bị còn lại xuống cấp, song Nga vẫn duy trì năng lực công nghiệp để tân trang và tái sử dụng phương tiện cũ. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra chậm và kém hiệu quả, chỉ đủ để duy trì nguồn cung cho lực lượng thiết giáp trong vài năm tới.