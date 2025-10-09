Nga: Động lực hòa bình từ cuộc gặp Trump - Putin đã "cạn kiệt"

Ông Trump chào đón ông Putin ở căn cứ Elmendorf-Richardson, Alaska (ảnh: Getty)

Phát biểu hôm 8/10, ông Sergey Ryabkov – Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách quan hệ với Mỹ và kiểm soát vũ khí – cho rằng, cuộc gặp ngày 15/8 tại Alaska giữa ông Trump và ông Putin đã tạo ra “động lực mạnh mẽ” để tìm kiếm thỏa thuận hòa bình cho Ukraine.

Tuy nhiên, động lực này đã bị dập tắt bởi một số nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ xung đột tiếp diễn ở Ukraine, ông Ryabkov nhận định.

Hôm 15/8, ông Trump và ông Putin gặp nhau tại thành phố Anchorage (Alaska) trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II.

Sau cuộc gặp, ông Trump phát tín hiệu cho rằng Ukraine có thể phải nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, hôm 23/9, Tổng thống Mỹ bày bỏ thất vọng về tiến triển đàm phán và tuyên bố Ukraine có cơ hội “chiến đấu, giành lại toàn bộ lãnh thổ” trước quân đội Nga.

“Thật không may, chúng ta phải thừa nhận rằng động lực mạnh mẽ từ Anchorage để tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột gần như đã cạn kiệt do tác động của những người phản đối Nga và ủng hộ chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng”, Thứ trưởng Ryabkov hôm 8/10 nói.

“Đây là kết quả của các hoạt động phá hoại, chủ yếu đến từ châu Âu”, ông Ryabkov nói thêm.

Trong bài phát biểu, ông Ryabkov cũng cảnh báo khả năng Mỹ gửi các tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ mang đến sự thay đổi “về chất” trong cuộc xung đột, khiến căng thẳng leo thang.

Ukraine và Mỹ chưa bình luận về phát biểu của ông Ryabkov.

Trước đó, hôm 7/10, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – cho biết, Nga vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, do Mỹ làm trung gian.

“Chúng tôi hy vọng ông Trump sẽ duy trì ý chí chính trị để thúc đẩy giải quyết vấn đề Ukraine theo hướng đàm phán hòa bình”, ông Peskov nói.