Báo Trung Quốc nhận định việc hai máy bay quân sự Mỹ liên tiếp rơi ở Biển Đông

Trực thăng và tiêm kích hạm triển khai trên tàu sân bay Mỹ. Ảnh: The War Zone.

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ xác nhận hai máy bay quân sự của lực lượng này đã rơi xuống Biển Đông chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ. Nguyên nhân hiện đang được điều tra.

Các chuyên gia Trung Quốc nhận định các sự cố này có thể cho thấy năng lực tác chiến của hải quân Mỹ đang suy giảm do tình trạng triển khai kéo dài trên phạm vi toàn cầu, theo tờ Thời báo Hoàn Cầu.

Sự cố xảy ra đối với một trực thăng MH-60R Sea Hawk và một tiêm kích F/A-18F Super Hornet, biên chế trên tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz. 5 người trên hai máy bay đều được cứu hộ kịp thời.

Vụ việc xảy ra khi tàu USS Nimitz đang trên hành trình trở về bờ Tây nước Mỹ, kết thúc đợt triển khai cuối cùng trước khi về xưởng bảo dưỡng. Cụm tàu sân bay này rời Mỹ ngày 26/3, hoạt động nhiều tháng ở Trung Đông nhằm phản ứng với các vụ tấn công của lực lượng Houthi vào tàu hàng dân sự, và tiến vào Biển Đông hôm 17/10.

Tàu sân bay hạt nhân USS Nimitz của hải quân Mỹ. Ảnh: VCG.

Bình luận về sự cố mà tàu sân bay Mỹ gặp phải ở Biển Đông, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn cho biết Bắc Kinh “sẵn sàng hỗ trợ nhân đạo nếu phía Mỹ đề nghị”.

Theo ông Quách, các máy bay Mỹ gặp nạn khi đang tiến hành "diễn tập quân sự ở Biển Đông".

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Ngụy Đông Húc (Wei Dongxu) nhận định trên tờ Hoàn Cầu rằng “việc hai phương tiện – một trực thăng và một chiến đấu cơ – đều rơi cách nhau chỉ 30 phút là dấu hiệu cho thấy năng lực tác chiến của hải quân Mỹ có thể đang suy giảm”. Ông cho rằng điều này phản ánh “tình trạng thiếu tin cậy của trang thiết bị cũng như vấn đề huấn luyện của phi hành đoàn”.

Theo ông Ngụy, việc Mỹ phải triển khai quân đội trên toàn cầu khiến nguồn lực bị kéo căng, nhân sự mệt mỏi và khí tài không được bảo dưỡng đầy đủ. “Sự quá tải này đang khiến hiệu suất và tinh thần của lực lượng giảm sút rõ rệt”, ông nói.

Một chuyên gia khác, ông Tống Trung Bình (Song Zhongping), cũng nhận định quân đội Mỹ đã “nhiều lần phô trương sức mạnh ở Biển Đông, song việc triển khai quy mô toàn cầu khiến các lực lượng chịu áp lực quá lớn”.

Trong vài năm gần đây, hải quân Mỹ từng gặp nhiều tai nạn ở Biển Đông. Tháng 1/2022, một tiêm kích tàng hình F-35C gặp sự cố khi hạ cánh trên tàu sân bay USS Carl Vinson và rơi xuống biển. Trước đó, tháng 10/2021, tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut va phải vật thể lạ dưới nước, cũng ở Biển Đông.

Tháng 12/2024, một tiêm kích F/A-18F cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman, bị tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Gettysburg bắn nhầm và rơi xuống Biển Đỏ khi Mỹ đang tăng cường hoạt động quân sự nhằm vào lực lượng Houthi.